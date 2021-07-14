***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2021 20:15
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
TCS Fon 2021 2. Çeyrek Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 55.078,56 % 0,00927 % 0,0596 % 642,35
BCG PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 164.551,38 % 0,02 % 0,178 % 889,66
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 310.468,57 % 0,02 % 0,3358 % 1.678,75
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 91.279,78 % 0,01595 % 0,0987 % 618,79
YAPI KREDİ YATRIIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 56.835,48 % 0,04 % 0,0615 % 153,66
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.640,79 % 0,10667 % 0,0018 % 1,66
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951376
BIST