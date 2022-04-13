***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2022 10:00
ldirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 1.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.309.368,79 % 0,00479 % 1,7617 % 36.807,82
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019952
BIST
10:092.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 19,59
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.485
En Düşük
2.478
10:0914,5829
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0157
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6054
En Düşük
14,5551
10:0915,8208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0104
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,8590
En Düşük
15,7820
10:09921,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,24
|Açılış
|: 921,87
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
926,29
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler10:07
|MMCAS
|3,52
|954.205
|% 10,00
|
|KOZAL
|171,70
|268.279.960
|% 8,19
|
|KOZAA
|31,10
|252.269.741
|% 7,91
|
|IPEKE
|20,86
|45.205.380
|% 7,53
|
|JANTS
|72,45
|26.541.263
|% 5,15
|
|ISGYO
|13,37
|2.656.779
|% -9,97
|
|SANEL
|5,13
|1.098.107
|% -9,84
|
|IDEAS
|23,24
|93.718
|% -5,68
|
|GZNMI
|34,20
|1.112.917
|% -5,00
|
|KONKA
|19,00
|5.804.060
|% -4,38
|
|GARAN
|13,82
|338.553.702
|% 0,66
|
|KOZAL
|171,70
|268.279.960
|% 8,19
|
|KOZAA
|31,10
|252.269.741
|% 7,91
|
|THYAO
|37,40
|248.862.895
|% 0,43
|
|KRDMD
|16,19
|163.997.625
|% 0,75
|
|ZOREN
|2,10
|85.000.730
|% 3,96
|
|YKBNK
|5,10
|156.837.899
|% 0,76
|
|SKBNK
|1,18
|30.861.771
|% 1,72
|
|GARAN
|13,82
|338.553.702
|% 0,66
|
|ODAS
|2,28
|50.008.386
|% 0,44
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5783
|14,5854
|% -0,09
|
|Euro
|15,7923
|15,8170
|% 0,04
|
|Sterlin
|18,8736
|18,9682
|% -0,15
|
|Frank
|15,5484
|15,6421
|% -0,14
|
|Riyal
|3,8749
|3,8943
|% -0,05
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.967
|-0,14
|
|Altın Gr.
|923
|923
|0,86
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.229
|31,00
|
|Tam
|6.107
|6.259
|38,60
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|18,67
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,44
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,02
|