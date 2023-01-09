***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.01.2023 23:07
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
TCC 2022 YILI 4. DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ RAPORU
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 32.113,8 % 0,00941 % 0,0248 % 263
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 262.587,65 % 0,07587 % 0,2024 % 266,79
CONTINENTAL CAPITAL MARKETS 333.097,79 % 1,32699 % 0,2568 % 19,35
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099074
BIST
18:055.171
En Yüksek
|Değişim
|: -3,20%
|| -170,99
|Açılış
|: 5.402
|
|Önceki Kapanış
|: 5.342
|
5.417
En Düşük
5.124
18:0518,7825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9100
|
18,7888
En Düşük
18,6417
18:0520,1922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0433
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1000
|
20,2406
En Düşük
19,9729
18:051.131,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,86
|Açılış
|: 1.131,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.132,36
En Düşük
1.122,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENSRI
|30,80
|49.583.483
|% 10,00
|
|GSRAY
|7,48
|25.483.133
|% 10,00
|
|BALAT
|23,10
|2.183.066
|% 10,00
|
|TERA
|28,20
|15.926.514
|% 9,98
|
|HKTM
|67,80
|39.222.976
|% 9,98
|
|UMPAS
|4,95
|1.219.469
|% -10,00
|
|FENER
|65,05
|756.392.435
|% -9,97
|
|DYOBY
|25,80
|110.511.768
|% -9,85
|
|MARTI
|4,58
|44.471.767
|% -9,84
|
|KATMR
|2,57
|285.624.331
|% -9,82
|
|THYAO
|138,40
|9.223.090.771
|% -2,88
|
|KRDMD
|18,79
|8.517.696.709
|% -2,44
|
|EREGL
|39,82
|8.050.251.391
|% -4,37
|
|ASELS
|59,10
|6.654.257.172
|% -6,04
|
|ENKAI
|34,26
|5.269.115.040
|% 0,35
|
|KRDMD
|18,79
|8.517.696.709
|% -2,44
|
|EKGYO
|8,73
|3.809.410.291
|% -5,31
|
|YKBNK
|10,12
|3.651.975.897
|% -5,86
|
|SKBNK
|2,84
|772.559.439
|% -0,70
|
|EREGL
|39,82
|8.050.251.391
|% -4,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7652
|18,7825
|% 0,06
|
|Euro
|20,1559
|20,1922
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,7775
|22,8918
|% -0,05
|
|Frank
|20,2931
|20,4153
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9792
|5,0042
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|3,34
|
|Altın Gr.
|1.129
|1.130
|0,54
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.760
|57,00
|
|Tam
|7.639
|7.712
|4,00
|
|Yarım
|3.699
|3.772
|1,00
|
|Çeyrek
|1.855
|1.886
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,67
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,00
|
|B. Petrol
|79,47
|79,47
|-0,33
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MARTI
Yüzde -9.84 oranında düşüşle 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 176, 947 adet işlem
-
17:58EGEEN
Yüzde -8.51 oranında düşüşle 6, 190.00 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 541 adet işlem
-
17:57VKFYO
Yüzde -6.76 oranında düşüşle 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 870, 337 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 5, 156 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 48 altında . İşlem hacmi 102, 227.00 milyon TL de
-
17:55VAKKO
Yüzde -7.69 oranında düşüşle 51.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 009, 713 adet işlem