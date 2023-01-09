***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.01.2023 23:08
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
TNS FON 2022 YILI 4. DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ RAPORU
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.145.922,19 % 0,01332 % 0,2774 % 2.081,86
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 59.728,18 % 0,02 % 0,0145 % 72,28
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 238.981,46 % 0,01714 % 0,0578 % 337,44
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.941 % 0,03 % 0,0019 % 6,41
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.504,88 % 0,10518 % 0,0025 % 2,42
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 9.363,94 % 0,02 % 0,0023 % 11,33
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099079
BIST