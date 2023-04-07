***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.04.2023 15:45
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
TJB 2023 YILI 1. DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ RAPORU
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 158.520,3 % 0,01798 % 0,1272 % 707,23
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133650
BIST
16:294.946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 33,10
|Açılış
|: 4.921
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
4.953
En Düşük
4.899
16:2919,2625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6000
|
19,2809
En Düşük
19,2141
16:2920,9950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0387
|Açılış
|: 21,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3400
|
21,2786
En Düşük
20,9515
16:291.242,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,29
|Açılış
|: 1.242,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler16:27
|MRSHL
|529,10
|14.823.677
|% 10,00
|
|GESAN
|74,35
|1.786.482.861
|% 9,99
|
|ELITE
|15,00
|37.459.075
|% 9,97
|
|DYOBY
|23,62
|105.195.565
|% 9,96
|
|BURCE
|56,95
|42.321.860
|% 9,94
|
|ONCSM
|116,30
|137.441.508
|% -9,98
|
|TMPOL
|33,52
|111.091.132
|% -7,15
|
|POLTK
|2.070,60
|25.125.667
|% -6,07
|
|DITAS
|27,64
|15.485.971
|% -4,69
|
|KGYO
|49,80
|11.522.608
|% -3,86
|
|THYAO
|127,50
|2.130.914.463
|% 0,24
|
|KOZAL
|21,68
|1.912.254.995
|% 1,31
|
|ASTOR
|58,05
|1.830.335.014
|% -1,19
|
|GESAN
|74,35
|1.786.482.861
|% 9,99
|
|EREGL
|35,04
|1.505.448.705
|% 0,57
|
|EKGYO
|6,58
|1.217.019.487
|% 2,65
|
|AKFYE
|15,16
|1.361.132.275
|% 1,07
|
|KOZAL
|21,68
|1.912.254.995
|% 1,31
|
|YYAPI
|3,02
|232.685.875
|% 4,86
|
|SKBNK
|2,50
|191.993.758
|% -0,40
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2457
|19,2566
|% 0,03
|
|Euro
|20,9557
|21,0290
|% -0,02
|
|Sterlin
|23,8126
|23,9321
|% -0,22
|
|Frank
|21,1466
|21,2740
|% -0,20
|
|Riyal
|5,1172
|5,1429
|% 0,05
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|0,63
|
|Cumhuriyet
|8.486
|8.615
|43,00
|
|Tam
|8.528
|8.585
|22,00
|
|Yarım
|4.165
|4.201
|11,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.100
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,48
|0,02
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|
Seans Raporu
16:27
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-
16:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 97 artarak (% 0.45 ) 4, 437
-
16:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GESAN, BURCE, DYOBY, ELITE, EDIP, GRNYO, KRGYO, VANGD, MRSHL
-
16:42
VANGD, AKYHO, GRNYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:42
POLTK, CASA, ETYAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:42
Bu seansda işlem gören 231 hisse senedinden 130 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 83 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 18 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem