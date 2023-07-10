TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

BIST En Aktif Hisseler18:05
|HKTM
|60,50
|39.191.904
|% 10,00
|EUPWR
|114,40
|1.472.044.147
|% 10,00
|YESIL
|5,72
|111.139.241
|% 10,00
|GESAN
|70,95
|1.843.617.945
|% 10,00
|BRYAT
|1.553,70
|472.211.557
|% 10,00
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|26,0509
|26,0688
|% 0,12
|Euro
|28,6314
|28,6462
|% 0,25
|Sterlin
|33,4021
|33,5696
|% 0,23
|Frank
|29,2994
|29,4759
|% 0,37
|Riyal
|6,9322
|6,9669
|% 0,18
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|1,15
|Altın Gr.
|1.615
|1.615
|2,95
|Cumhuriyet
|10.777
|10.940
|-12,00
|Tam
|10.425
|10.653
|-13,00
|Yarım
|5.212
|5.351
|-6,00
|Çeyrek
|2.614
|2.675
|-4,00
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,14
|0,05
|Gümüş Gr.
|19,40
|19,41
|0,08
|B. Petrol
|77,61
|77,61
|-0,86
Seans Raporu 18:05
- 17:59HKTM Yüzde 10.00 oranında artışla 60.50 lira fiyatla işlem gören hissede 648, 651 adet işlem
- 17:58XU100 Endeks 6, 268 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 31 üstünde . İşlem hacmi 96, 489.00 milyon TL de
- 17:58TMPOL Yüzde 7.83 oranında artışla 34.70 lira fiyatla işlem gören hissede 873, 206 adet işlem
- 17:57KAYSE Yüzde 9.93 oranında artışla 21.92 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 928, 958 adet işlem
- 17:56KOPOL Yüzde 4.98 oranında artışla 56.95 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 998, 654 adet işlem