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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

06.10.2023 18:16
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Bildirim İçeriği

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

TZP FON 2023 YILI 3. DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ RAPORU

Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.134.566,29 % 0,00475 % 3,1408 % 66.129,11



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201229


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BFREN 9.867,60 1.198.930.058 % 10,00  
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TETMT 2.451,70 31.726.647 % 10,00  
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Sterlin 33,7142 33,8833 % 0,67  
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Riyal 7,3382 7,3750 % 0,20  
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18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.833 1.833 12,42  
Altın Gr. 1.627 1.627 14,65  
Cumhuriyet 11.174 11.344 55,00  
Tam 11.010 11.124 117,00  
Yarım 5.522 5.579 59,00  
Çeyrek 2.753 2.789 29,00  
Gümüş.Ons 21,57 21,60 0,61  
Gümüş Gr. 19,16 19,19 0,60  
B. Petrol 84,78 84,78 0,71  
Seans Raporu 18:00
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