***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.04.2024 14:18
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.556,43 % 0,02058 % 0 % 0,19
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271813
BIST
'
16:339.755
En Düşük
|Değişim
|: -0,60%
|| -58,74
|Açılış
|: 9.759
|
|Önceki Kapanış
|: 9.814
|
9.683
En Yüksek
9.824
16:3332,4106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0541
|Açılış
|: 32,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,5796
En Düşük
32,2589
16:3334,5184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0892
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
34,8027
En Düşük
34,4011
16:332.452,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 14,10
|Açılış
|: 2.452,75
|
|Önceki Kapanış
|: 2.438,65
|
2.471,97
En Düşük
2.437,19
BIST En Aktif Hisseler16:33
|LUKSK
|122,10
|39.409.098
|% 10,00
|
|GOLTS
|534,00
|989.462.977
|% 9,99
|
|FLAP
|10,68
|135.123.172
|% 9,99
|
|RYGYO
|30,64
|226.003.895
|% 9,98
|
|PKART
|81,55
|48.909.167
|% 9,98
|
|GRNYO
|12,90
|258.224.977
|% -9,98
|
|DOBUR
|155,80
|53.846.425
|% -9,21
|
|FONET
|23,96
|47.888.818
|% -7,35
|
|ERSU
|43,88
|34.453.116
|% -7,03
|
|KENT
|1.298,00
|17.498.538
|% -6,42
|
|THYAO
|301,75
|9.338.790.682
|% -2,43
|
|ISCTR
|12,83
|4.449.449.473
|% -0,08
|
|YKBNK
|31,86
|4.420.479.919
|% 0,95
|
|TUPRS
|186,50
|4.199.766.065
|% -1,01
|
|AKBNK
|57,95
|3.442.213.010
|% 2,20
|
|ZOREN
|5,89
|2.145.286.790
|% 1,55
|
|ISCTR
|12,83
|4.449.449.473
|% -0,08
|
|ODAS
|9,62
|1.710.962.916
|% 4,00
|
|EKGYO
|10,89
|1.645.505.452
|% 1,30
|
|YKBNK
|31,86
|4.420.479.919
|% 0,95
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4047
|32,4106
|% 0,17
|
|Euro
|34,5040
|34,5184
|% 0,26
|
|Sterlin
|40,3931
|40,5956
|% 0,10
|
|Frank
|35,4126
|35,5901
|% -0,12
|
|Riyal
|8,6292
|8,6724
|% -0,13
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,54
|28,57
|% 0,66
|
|Platin
|969,91
|971,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.029,65
|1.033,94
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,71
|89,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.348,64
|2.349,05
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:33
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16:48PINSU
Yüzde -3.93 oranında düşüşle 23.96 lira fiyatla işlem gören hissede 538, 364 adet işlem
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16:47AGHOL
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 291.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 713 adet işlem
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16:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 69 kaybederek (% -0.65 ) 8, 624
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16:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAGEN, GOLTS, RYSAS, RYGYO, FLAP, ETILR, PKART, SEYKM, UFUK, LUKSK
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16:46
PATEK, MAGEN, SEYKM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında