***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2020 22:01
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.009.785 7.495.639
Net Dönem Karı (Zararı)
9.942.428 3.145.755
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.098.472 -2.478.171
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -404.397 -831.717
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
439.711
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -850.779 -1.642.591
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -283.007 -3.863
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-57.541.145 5.992.654
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-117.053 2.212.139
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
75.533 -1.383.796
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-57.499.625 5.164.311
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-48.697.189 6.660.238
Alınan Temettü
12 283.007 3.863
Alınan Faiz
12 404.397 831.538
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
61.462.252 -7.277.438
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 64.650.576 11.263.220
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -3.188.324 -18.540.658
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.452.467 218.201
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-439.711
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.012.756 218.201
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
909.853 691.652
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.922.609 909.853
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 13.922.663 913.276
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 2.187.895 567.122
Finansal Varlıklar
5,19,21 68.129.427 11.396.427
Diğer Varlıklar
5 117.053 0
TOPLAM VARLIKLAR
84.357.038 12.876.825
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 97.814 22.281
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
97.814 22.281
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
84.259.224 12.854.544
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12.854.544 16.986.227
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 9.942.428 3.145.755
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 64.650.576 11.263.220
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -3.188.324 -18.540.658
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
84.259.224 12.854.544
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 404.397 831.717
Temettü Gelirleri
12 283.007 3.863
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 9.677.017 892.556
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 850.779 1.642.591
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-439.711
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 170 190
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.775.659 3.370.917
Yönetim Ücretleri
8 -428.290 -155.313
Saklama Ücretleri
8 -47.563 -18.417
Denetim Ücretleri
8 -9.523 -3.315
Kurul Ücretleri
8 -5.092 -2.726
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -331.297 -37.508
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -11.466 -7.883
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-833.231 -225.162
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.942.428 3.145.755
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.942.428 3.145.755
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.942.428 3.145.755
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842046
BIST