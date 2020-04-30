***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-48.009.785 7.495.639Net Dönem Karı (Zararı)9.942.428 3.145.755NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.098.472 -2.478.171Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -404.397 -831.717Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler439.711Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -850.779 -1.642.591Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -283.007 -3.863İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-57.541.145 5.992.654Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-117.053 2.212.139Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler75.533 -1.383.796İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-57.499.625 5.164.311FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-48.697.189 6.660.238Alınan Temettü12 283.007 3.863Alınan Faiz12 404.397 831.538FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI61.462.252 -7.277.438Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 64.650.576 11.263.220Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -3.188.324 -18.540.658YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.452.467 218.201Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-439.711NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.012.756 218.201DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ909.853 691.652DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.922.609 909.853Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 13.922.663 913.276Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 2.187.895 567.122Finansal Varlıklar5,19,21 68.129.427 11.396.427Diğer Varlıklar5 117.053 0TOPLAM VARLIKLAR84.357.038 12.876.825YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 97.814 22.281TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)97.814 22.281TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)84.259.224 12.854.544Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)12.854.544 16.986.227Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 9.942.428 3.145.755Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 64.650.576 11.263.220Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -3.188.324 -18.540.658TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)84.259.224 12.854.544Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 404.397 831.717Temettü Gelirleri12 283.007 3.863Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 9.677.017 892.556Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 850.779 1.642.591Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri-439.711Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 170 190ESAS FAALİYET GELİRLERİ10.775.659 3.370.917Yönetim Ücretleri8 -428.290 -155.313Saklama Ücretleri8 -47.563 -18.417Denetim Ücretleri8 -9.523 -3.315Kurul Ücretleri8 -5.092 -2.726Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -331.297 -37.508Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -11.466 -7.883ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-833.231 -225.162ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.942.428 3.145.755NET DÖNEM KARI (ZARARI)9.942.428 3.145.755DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)9.942.428 3.145.755http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842046BIST