***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-166.540.287 11.084.178Net Dönem Karı (Zararı)38.651.915 654.486NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-23.032.418 -2.071.404Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -951.403 -1.625.300Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler346.022 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -22.273.441 -446.104Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -153.596İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-183.264.783 10.874.933Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-28.509.490 1.024.129Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler18.184.261 2.132.496İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-172.939.554 7.718.308FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-167.645.286 9.458.015Alınan Temettü12 153.596Alınan Faiz12 951.403 1.626.163FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI177.708.588 -11.802.469Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 315.294.605 5.635.960Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -137.586.017 -17.438.429YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.168.301 -718.291Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-346.022NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.822.279 -718.291DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ303.994 1.022.285DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.126.273 303.994Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5,21 11.127.903 304.198Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 14.861.393 333.307Ters Repo Alacakları5 10.003.183 0Takas Alacakları5 6.126.152 2.162.317Diğer Alacaklar5 14.386 0Finansal Varlıklar19 205.231.417 10.019.848TOPLAM VARLIKLAR247.364.434 12.819.670YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 20.067.365 2.170.000Diğer Borçlar5 315.027 28.131TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)20.382.392 2.198.131TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)226.982.042 10.621.539Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10.621.539 21.769.522Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 38.651.915 654.486Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 315.294.605 5.635.960Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -137.586.017 -17.438.429TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)226.982.042 10.621.539Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 951.403 1.626.163Temettü Gelirleri12 153.596Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 16.148.350 -1.000.981Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 22.273.441 446.104Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri346.022Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 168.538 23.196ESAS FAALİYET GELİRLERİ40.041.350 1.094.482Yönetim Ücretleri8 -666.175 -319.966Saklama Ücretleri8 -30.869 -14.178Denetim Ücretleri8 -7.945 -4.225Kurul Ücretleri8 -3.432 -3.323Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -667.161 -90.339Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -13.853 -7.965ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.389.435 -439.996ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)38.651.915 654.486NET DÖNEM KARI (ZARARI)38.651.915 654.486DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)38.651.915 654.486http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842047BIST