***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2020 22:05
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-166.540.287 11.084.178
Net Dönem Karı (Zararı)
38.651.915 654.486
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-23.032.418 -2.071.404
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -951.403 -1.625.300
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
346.022 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -22.273.441 -446.104
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -153.596
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-183.264.783 10.874.933
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-28.509.490 1.024.129
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
18.184.261 2.132.496
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-172.939.554 7.718.308
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-167.645.286 9.458.015
Alınan Temettü
12 153.596
Alınan Faiz
12 951.403 1.626.163
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
177.708.588 -11.802.469
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 315.294.605 5.635.960
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -137.586.017 -17.438.429
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.168.301 -718.291
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-346.022
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.822.279 -718.291
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
303.994 1.022.285
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.126.273 303.994
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5,21 11.127.903 304.198
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 14.861.393 333.307
Ters Repo Alacakları
5 10.003.183 0
Takas Alacakları
5 6.126.152 2.162.317
Diğer Alacaklar
5 14.386 0
Finansal Varlıklar
19 205.231.417 10.019.848
TOPLAM VARLIKLAR
247.364.434 12.819.670
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 20.067.365 2.170.000
Diğer Borçlar
5 315.027 28.131
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
20.382.392 2.198.131
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
226.982.042 10.621.539
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10.621.539 21.769.522
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 38.651.915 654.486
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 315.294.605 5.635.960
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -137.586.017 -17.438.429
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
226.982.042 10.621.539
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 951.403 1.626.163
Temettü Gelirleri
12 153.596
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 16.148.350 -1.000.981
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 22.273.441 446.104
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
346.022
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 168.538 23.196
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
40.041.350 1.094.482
Yönetim Ücretleri
8 -666.175 -319.966
Saklama Ücretleri
8 -30.869 -14.178
Denetim Ücretleri
8 -7.945 -4.225
Kurul Ücretleri
8 -3.432 -3.323
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -667.161 -90.339
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -13.853 -7.965
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.389.435 -439.996
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.651.915 654.486
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
38.651.915 654.486
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
38.651.915 654.486
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842047
BIST