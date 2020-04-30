***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-202.673.833Net Dönem Karı (Zararı)18.950.414NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-50.699.303Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -7.400.774Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.878.770Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -41.419.759İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-219.745.477Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-133.330.925Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler60.405.423İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-146.819.975FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-251.494.366Alınan Temettü12 41.419.759Alınan Faiz12 7.400.774FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI203.625.361Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 298.285.545Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-94.660.184YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)951.528NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)951.528DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 951.528Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 952.980Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 30.955.600Ters Repo Alacakları5 14.004.648Takas Alacakları5 88.370.677Finansal Varlıklar5,19,21 148.697.293TOPLAM VARLIKLAR282.981.198YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 59.772.218Diğer Borçlar5 633.205TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)60.405.423TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)222.575.775Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 18.950.414Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 298.285.545Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -94.660.184TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)222.575.775Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 7.400.774Temettü Gelirleri12 41.419.759Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -27.034.330Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.878.770Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler7.884ESAS FAALİYET GELİRLERİ23.672.857Yönetim Ücretleri8 -3.033.351Saklama Ücretleri8 -94.571Denetim Ücretleri8 -9.171Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.571.150Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -14.200ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.722.443ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.950.414NET DÖNEM KARI (ZARARI)18.950.414DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)18.950.414http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842049BIST