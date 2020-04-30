***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2020 22:15
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-202.673.833
Net Dönem Karı (Zararı)
18.950.414
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-50.699.303
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -7.400.774
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.878.770
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -41.419.759
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-219.745.477
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-133.330.925
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
60.405.423
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-146.819.975
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-251.494.366
Alınan Temettü
12 41.419.759
Alınan Faiz
12 7.400.774
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
203.625.361
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 298.285.545
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-94.660.184
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
951.528
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
951.528
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 951.528
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 952.980
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 30.955.600
Ters Repo Alacakları
5 14.004.648
Takas Alacakları
5 88.370.677
Finansal Varlıklar
5,19,21 148.697.293
TOPLAM VARLIKLAR
282.981.198
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 59.772.218
Diğer Borçlar
5 633.205
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
60.405.423
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
222.575.775
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 18.950.414
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 298.285.545
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -94.660.184
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
222.575.775
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 7.400.774
Temettü Gelirleri
12 41.419.759
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -27.034.330
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.878.770
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.884
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
23.672.857
Yönetim Ücretleri
8 -3.033.351
Saklama Ücretleri
8 -94.571
Denetim Ücretleri
8 -9.171
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.571.150
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -14.200
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.722.443
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.950.414
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
18.950.414
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18.950.414
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842049
BIST