***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.846.425 18.775.461Net Dönem Karı (Zararı)1.391.448 2.125.255NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.772.233 -1.929.569Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.673.126 -2.224.547Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -99.107 294.978İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-14.138.766 16.355.228Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-3.000.955 953.952Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler12.903 -823İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-11.150.714 15.402.099FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-14.519.551 16.550.914Alınan Faiz12 1.673.126 2.224.547FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.623.503 -17.230.037Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 70.209.707 250.931.758Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -58.586.204 -268.161.795YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.222.922 1.545.424NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.222.922 1.545.424DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 1.672.288 126.864DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ449.366 1.672.288Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 449.366 1.673.422Ters Repo Alacakları5 3.000.955Finansal Varlıklar5,19,21 18.185.647 6.934.692TOPLAM VARLIKLAR21.635.968 8.608.114YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 37.536 24.633TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)37.536 24.633TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)21.598.432 8.583.481Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8.583.481 23.688.263Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 1.391.448 2.125.255Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 70.209.707 250.931.758Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -58.586.204 -268.161.795TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)21.598.432 8.583.481Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.673.126 2.224.547Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -215.946 694.974Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 99.107 -294.978Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 1.518ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.557.805 2.624.543Yönetim Ücretleri8 -142.174 -314.159Saklama Ücretleri8 -6.604 -23.692Denetim Ücretleri8 -5.136 -3.334Kurul Ücretleri8 -1.374 -3.955Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -6.776 -13.182Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -4.293 -140.966ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-166.357 -499.288ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.391.448 2.125.255NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.391.448 2.125.255DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.391.448 2.125.255http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842057BIST