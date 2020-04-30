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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.04.2020 22:36
GÜNCEL HABERLER



***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.846.425 18.775.461
Net Dönem Karı (Zararı)
1.391.448 2.125.255
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.772.233 -1.929.569
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.673.126 -2.224.547
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -99.107 294.978
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-14.138.766 16.355.228
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.000.955 953.952
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.903 -823
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.150.714 15.402.099
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-14.519.551 16.550.914
Alınan Faiz
12 1.673.126 2.224.547
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.623.503 -17.230.037
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 70.209.707 250.931.758
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -58.586.204 -268.161.795
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.222.922 1.545.424
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.222.922 1.545.424
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 1.672.288 126.864
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
449.366 1.672.288


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 449.366 1.673.422
Ters Repo Alacakları
5 3.000.955
Finansal Varlıklar
5,19,21 18.185.647 6.934.692
TOPLAM VARLIKLAR
21.635.968 8.608.114
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 37.536 24.633
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
37.536 24.633
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
21.598.432 8.583.481


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8.583.481 23.688.263
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.391.448 2.125.255
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 70.209.707 250.931.758
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -58.586.204 -268.161.795
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
21.598.432 8.583.481


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.673.126 2.224.547
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -215.946 694.974
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 99.107 -294.978
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.518
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.557.805 2.624.543
Yönetim Ücretleri
8 -142.174 -314.159
Saklama Ücretleri
8 -6.604 -23.692
Denetim Ücretleri
8 -5.136 -3.334
Kurul Ücretleri
8 -1.374 -3.955
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.776 -13.182
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -4.293 -140.966
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-166.357 -499.288
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.391.448 2.125.255
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.391.448 2.125.255
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.391.448 2.125.255



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842057


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Tam 2.493 2.551 -23,10  
Yarım 1.214 1.247 -11,30  
Çeyrek 609 624 -5,60  
Gümüş.Ons 14,98 15,00 -0,31  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 -0,04  
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