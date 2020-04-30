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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.04.2020 22:41
GÜNCEL HABERLER



***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.208.509 79.203.975
Net Dönem Karı (Zararı)
4.617.011 8.805.863
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.549.840 -9.171.725
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.665.001 -10.235.471
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -884.839 1.063.746
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-47.940.681 69.334.392
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-5.013.802 13.211.344
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
54.167 -66.019
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-42.981.046 56.189.067
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-46.873.510 68.968.530
Alınan Faiz
12 2.665.001 10.235.445
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.511.688 -79.048.864
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 96.624.586 227.210.915
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -49.112.898 -306.259.779
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.303.179 155.111
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.303.179 155.111
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 297.644 142.533
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.600.823 297.644


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 3.601.638 297.844
Ters Repo Alacakları
5 5.001.592 0
Diğer Alacaklar
5 24.848 12.638
Finansal Varlıklar
5,19,21 56.945.787 13.080.517
TOPLAM VARLIKLAR
65.573.865 13.390.999
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 99.559 45.392
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
99.559 45.392
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
65.474.306 13.345.607


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
13.345.607 83.588.608
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 4.617.011 8.805.863
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 96.624.586 227.210.915
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -49.112.898 -306.259.779
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
65.474.306 13.345.607


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 2.665.001 10.235.471
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.431.754 617.813
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 884.839 -1.063.746
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 47.150 60.900
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.028.744 9.850.438
Yönetim Ücretleri
8 -179.899 -907.745
Saklama Ücretleri
8 -13.393 -81.152
Denetim Ücretleri
8 -8.854 -15.236
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -12.344 -17.749
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -197.243 -22.693
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-411.733 -1.044.575
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.617.011 8.805.863
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.617.011 8.805.863
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.617.011 8.805.863



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842059


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