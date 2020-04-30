***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-44.208.509 79.203.975Net Dönem Karı (Zararı)4.617.011 8.805.863NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.549.840 -9.171.725Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -2.665.001 -10.235.471Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -884.839 1.063.746İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-47.940.681 69.334.392Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-5.013.802 13.211.344Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler54.167 -66.019İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-42.981.046 56.189.067FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-46.873.510 68.968.530Alınan Faiz12 2.665.001 10.235.445FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI47.511.688 -79.048.864Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 96.624.586 227.210.915Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -49.112.898 -306.259.779YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.303.179 155.111NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.303.179 155.111DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 297.644 142.533DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.600.823 297.644Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 3.601.638 297.844Ters Repo Alacakları5 5.001.592 0Diğer Alacaklar5 24.848 12.638Finansal Varlıklar5,19,21 56.945.787 13.080.517TOPLAM VARLIKLAR65.573.865 13.390.999YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 99.559 45.392TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)99.559 45.392TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)65.474.306 13.345.607Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)13.345.607 83.588.608Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 4.617.011 8.805.863Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 96.624.586 227.210.915Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -49.112.898 -306.259.779TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)65.474.306 13.345.607Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 2.665.001 10.235.471Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.431.754 617.813Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 884.839 -1.063.746Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 47.150 60.900ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.028.744 9.850.438Yönetim Ücretleri8 -179.899 -907.745Saklama Ücretleri8 -13.393 -81.152Denetim Ücretleri8 -8.854 -15.236Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -12.344 -17.749Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -197.243 -22.693ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-411.733 -1.044.575ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.617.011 8.805.863NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.617.011 8.805.863DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.617.011 8.805.863http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842059BIST