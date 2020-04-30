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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.04.2020 22:58
GÜNCEL HABERLER



***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.850.821 -11.907.837
Net Dönem Karı (Zararı)
29.223.137 4.957.813
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-18.030.966 -596.187
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -688.547 -561.282
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -15.948.350 1.047.755
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -1.394.069 -1.082.660
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-46.125.608 -17.913.405
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.795.760 -908.120
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.102.446 -1.482.234
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-43.432.294 -15.523.051
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-34.933.437 -13.551.779
Alınan Temettü
12 1.394.069 1.082.660
Alınan Faiz
12 688.547 561.282
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.529.820 10.880.701
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 65.476.767 27.757.789
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-27.946.947 -16.877.088
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.678.999 -1.027.136
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.678.999 -1.027.136
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 35.868 1.063.004
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.714.867 35.868


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 4.717.683 35.888
Finansal Varlıklar
19 98.458.873 39.081.025
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
21 5.870.447 2.074.687
TOPLAM VARLIKLAR
109.047.003 41.191.600
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.217.078 114.632
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.217.078 114.632
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
107.829.925 41.076.968


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
41.076.968 25.238.454
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 29.223.137 4.957.813
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 65.476.767 27.757.789
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -27.946.947 -16.877.088
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
107.829.925 41.076.968


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 688.547 561.282
Temettü Gelirleri
12 1.394.069 1.082.660
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 12.784.484 5.736.999
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 15.948.350 -1.047.755
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 118.265 17.995
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
30.933.715 6.351.181
Yönetim Ücretleri
8 -1.468.561 -1.139.330
Saklama Ücretleri
8 -46.476 -37.421
Denetim Ücretleri
8 -30.297 -5.754
Kurul Ücretleri
8 -8.802 -7.716
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -148.739 -189.598
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -7.703 -13.549
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.710.578 -1.393.368
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.223.137 4.957.813
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
29.223.137 4.957.813
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
29.223.137 4.957.813



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842065


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