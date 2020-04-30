***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-32.850.821 -11.907.837Net Dönem Karı (Zararı)29.223.137 4.957.813NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-18.030.966 -596.187Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -688.547 -561.282Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -15.948.350 1.047.755Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -1.394.069 -1.082.660İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-46.125.608 -17.913.405Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-3.795.760 -908.120Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.102.446 -1.482.234İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-43.432.294 -15.523.051FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-34.933.437 -13.551.779Alınan Temettü12 1.394.069 1.082.660Alınan Faiz12 688.547 561.282FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI37.529.820 10.880.701Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 65.476.767 27.757.789Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-27.946.947 -16.877.088YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.678.999 -1.027.136NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.678.999 -1.027.136DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 35.868 1.063.004DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.714.867 35.868Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 4.717.683 35.888Finansal Varlıklar19 98.458.873 39.081.025Teminata Verilen Finansal Varlıklar21 5.870.447 2.074.687TOPLAM VARLIKLAR109.047.003 41.191.600YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.217.078 114.632TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.217.078 114.632TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)107.829.925 41.076.968Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)41.076.968 25.238.454Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 29.223.137 4.957.813Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 65.476.767 27.757.789Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -27.946.947 -16.877.088TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)107.829.925 41.076.968Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 688.547 561.282Temettü Gelirleri12 1.394.069 1.082.660Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 12.784.484 5.736.999Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 15.948.350 -1.047.755Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 118.265 17.995ESAS FAALİYET GELİRLERİ30.933.715 6.351.181Yönetim Ücretleri8 -1.468.561 -1.139.330Saklama Ücretleri8 -46.476 -37.421Denetim Ücretleri8 -30.297 -5.754Kurul Ücretleri8 -8.802 -7.716Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -148.739 -189.598Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -7.703 -13.549ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.710.578 -1.393.368ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)29.223.137 4.957.813NET DÖNEM KARI (ZARARI)29.223.137 4.957.813DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)29.223.137 4.957.813http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842065BIST