***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
21.05.2020 10:35
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.810.429
Net Dönem Karı (Zararı)
5.661.857
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.246.928
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -511.822
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -665.197
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -69.909
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-18.807.089
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.465.594
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.750.920
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-18.092.415
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-14.392.160
Alınan Temettü
12 69.909
Alınan Faiz
12 511.822
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.032.733
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 18.036.707
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -3.974
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.222.304
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.222.304
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 4.222.304
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 4.223.337
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 488.314
Takas Alacakları
5 1.977.280
Finansal Varlıklar
5,19,21, 18.756.579
TOPLAM VARLIKLAR
25.445.510
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 1.706.150
Diğer Borçlar
5 44.770
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.750.920
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
23.694.590
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 5.661.857
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 18.036.707
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -3.974
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
23.694.590
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 511.822
Temettü Gelirleri
12 69.909
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 4.711.290
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 665.197
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.958.218
Yönetim Ücretleri
8 -171.712
Saklama Ücretleri
8 -8.406
Denetim Ücretleri
8 -9.128
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -103.967
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -3.148
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-296.361
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.661.857
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.661.857
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.661.857
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846159
BIST