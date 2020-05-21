***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.810.429Net Dönem Karı (Zararı)5.661.857NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.246.928Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -511.822Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -665.197Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -69.909İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-18.807.089Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.465.594Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.750.920İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-18.092.415FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-14.392.160Alınan Temettü12 69.909Alınan Faiz12 511.822FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.032.733Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 18.036.707Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -3.974YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.222.304NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.222.304DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 4.222.304Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 4.223.337Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 488.314Takas Alacakları5 1.977.280Finansal Varlıklar5,19,21, 18.756.579TOPLAM VARLIKLAR25.445.510YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 1.706.150Diğer Borçlar5 44.770TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.750.920TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)23.694.590Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 5.661.857Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 18.036.707Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -3.974TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)23.694.590Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 511.822Temettü Gelirleri12 69.909Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 4.711.290Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 665.197ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.958.218Yönetim Ücretleri8 -171.712Saklama Ücretleri8 -8.406Denetim Ücretleri8 -9.128Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -103.967Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -3.148ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-296.361ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.661.857NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.661.857DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.661.857http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846159BIST