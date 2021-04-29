***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-254.406.625 -166.540.287Net Dönem Karı (Zararı)213.857.661 38.651.915NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-33.633.455 -23.032.418Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -2.448.809 -951.403Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.176.817 346.022Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -26.491.507 -22.273.441Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -3.516.322 -153.596İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-440.595.962 -183.264.783Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-105.126.782 -28.509.490Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler57.419.133 18.184.261İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-392.888.313 -172.939.554FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-260.371.756 -167.645.286Alınan Temettü12 3.516.322 153.596Alınan Faiz12 2.448.809 951.403FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI244.489.873 177.708.588Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 1.258.114.699 315.294.605Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -1.013.624.826 -137.586.017YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.916.752 11.168.301Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.176.817 -346.022NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.739.935 10.822.279DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 11.126.273 303.994DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 2.386.338 11.126.273Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 2.386.338 11.127.903Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 85.885.964 14.861.393Ters Repo Alacakları10.003.183Takas Alacakları5 50.233.188 6.126.152Diğer Alacaklar5 12.744 14.386Finansal Varlıklar19 624.612.868 205.231.417TOPLAM VARLIKLAR763.131.102 247.364.434YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 74.153.623 20.067.365Diğer Borçlar5 3.647.903 315.027TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)77.801.526 20.382.392TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)685.329.576 226.982.042Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)226.982.042 10.621.539Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 213.857.661 38.651.915Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 1.258.114.699 315.294.605Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -1.013.624.826 -137.586.017TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)685.329.576 226.982.042Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 2.448.809 951.403Temettü Gelirleri12 3.516.322 153.596Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 190.435.396 16.148.350Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 26.491.507 22.273.441Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri-1.176.817 346.022Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 19.741 168.538ESAS FAALİYET GELİRLERİ221.734.958 40.041.350Yönetim Ücretleri8 -4.920.389 -666.175Saklama Ücretleri8 -260.332 -30.869Denetim Ücretleri8 -23.635 -7.945Kurul Ücretleri8 -73.713 -3.432Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -2.450.517 -667.161Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -148.711 -13.853ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-7.877.297 -1.389.435ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)213.857.661 38.651.915NET DÖNEM KARI (ZARARI)213.857.661 38.651.915DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)213.857.661 38.651.915http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932895BIST