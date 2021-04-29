***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 22:10
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-254.406.625 -166.540.287
Net Dönem Karı (Zararı)
213.857.661 38.651.915
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-33.633.455 -23.032.418
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.448.809 -951.403
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.176.817 346.022
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -26.491.507 -22.273.441
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -3.516.322 -153.596
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-440.595.962 -183.264.783
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-105.126.782 -28.509.490
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
57.419.133 18.184.261
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-392.888.313 -172.939.554
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-260.371.756 -167.645.286
Alınan Temettü
12 3.516.322 153.596
Alınan Faiz
12 2.448.809 951.403
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
244.489.873 177.708.588
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.258.114.699 315.294.605
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.013.624.826 -137.586.017
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.916.752 11.168.301
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.176.817 -346.022
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.739.935 10.822.279
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 11.126.273 303.994
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 2.386.338 11.126.273
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 2.386.338 11.127.903
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 85.885.964 14.861.393
Ters Repo Alacakları
10.003.183
Takas Alacakları
5 50.233.188 6.126.152
Diğer Alacaklar
5 12.744 14.386
Finansal Varlıklar
19 624.612.868 205.231.417
TOPLAM VARLIKLAR
763.131.102 247.364.434
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 74.153.623 20.067.365
Diğer Borçlar
5 3.647.903 315.027
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
77.801.526 20.382.392
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
685.329.576 226.982.042
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
226.982.042 10.621.539
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 213.857.661 38.651.915
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.258.114.699 315.294.605
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.013.624.826 -137.586.017
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
685.329.576 226.982.042
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 2.448.809 951.403
Temettü Gelirleri
12 3.516.322 153.596
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 190.435.396 16.148.350
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 26.491.507 22.273.441
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-1.176.817 346.022
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 19.741 168.538
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
221.734.958 40.041.350
Yönetim Ücretleri
8 -4.920.389 -666.175
Saklama Ücretleri
8 -260.332 -30.869
Denetim Ücretleri
8 -23.635 -7.945
Kurul Ücretleri
8 -73.713 -3.432
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.450.517 -667.161
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -148.711 -13.853
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.877.297 -1.389.435
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
213.857.661 38.651.915
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
213.857.661 38.651.915
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
213.857.661 38.651.915
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932895
BIST