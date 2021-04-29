***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI81.919.028 -48.009.785Net Dönem Karı (Zararı)14.553.375 9.942.428NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-21.735.977 -1.098.472Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -363.859 -404.397Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-103.507 439.711Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -21.085.329 -850.779Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -183.282 -283.007İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER88.554.489 -57.541.145Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler65.560 -117.053Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler933.536 75.533İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler87.555.393 -57.499.625FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR81.371.887 -48.697.189Alınan Temettü12 183.282 283.007Alınan Faiz12 363.859 404.397FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-80.042.925 61.462.252Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 11.851.758 64.650.576Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -91.894.683 -3.188.324YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.876.103 13.452.467Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi103.507 -439.711NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.979.610 13.012.756DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 13.922.609 909.853DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 15.902.219 13.922.609Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 15.902.219 13.922.663Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 2.116 2.187.895Diğer Alacaklar5 51.493 117.053Finansal Varlıklar19 3.845.197 68.129.427TOPLAM VARLIKLAR19.801.025 84.357.038YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.031.351 97.814TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.031.351 97.814TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)18.769.674 84.259.224Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)84.259.224 12.854.544Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 14.553.375 9.942.428Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 11.851.758 64.650.576Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -91.894.683 -3.188.324TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)18.769.674 84.259.224Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 363.859 404.397Temettü Gelirleri12 183.282 283.007Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -4.214.928 9.677.017Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 21.085.329 850.779Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri103.507 -439.711Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 3.855 170ESAS FAALİYET GELİRLERİ17.524.904 10.775.659Yönetim Ücretleri8 -716.045 -428.290Saklama Ücretleri8 -94.310 -47.563Denetim Ücretleri8 -5.705 -9.523Kurul Ücretleri8 -14.668 -5.092Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.139.863 -331.297Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -1.000.938 -11.466ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.971.529 -833.231ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.553.375 9.942.428NET DÖNEM KARI (ZARARI)14.553.375 9.942.428DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)14.553.375 9.942.428http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932897BIST