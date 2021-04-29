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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 22:24



***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
81.919.028 -48.009.785
Net Dönem Karı (Zararı)
14.553.375 9.942.428
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-21.735.977 -1.098.472
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -363.859 -404.397
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-103.507 439.711
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -21.085.329 -850.779
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -183.282 -283.007
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
88.554.489 -57.541.145
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
65.560 -117.053
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
933.536 75.533
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
87.555.393 -57.499.625
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
81.371.887 -48.697.189
Alınan Temettü
12 183.282 283.007
Alınan Faiz
12 363.859 404.397
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-80.042.925 61.462.252
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 11.851.758 64.650.576
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -91.894.683 -3.188.324
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.876.103 13.452.467
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
103.507 -439.711
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.979.610 13.012.756
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 13.922.609 909.853
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 15.902.219 13.922.609


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 15.902.219 13.922.663
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 2.116 2.187.895
Diğer Alacaklar
5 51.493 117.053
Finansal Varlıklar
19 3.845.197 68.129.427
TOPLAM VARLIKLAR
19.801.025 84.357.038
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.031.351 97.814
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.031.351 97.814
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
18.769.674 84.259.224


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
84.259.224 12.854.544
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 14.553.375 9.942.428
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 11.851.758 64.650.576
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -91.894.683 -3.188.324
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
18.769.674 84.259.224


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 363.859 404.397
Temettü Gelirleri
12 183.282 283.007
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -4.214.928 9.677.017
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 21.085.329 850.779
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
103.507 -439.711
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 3.855 170
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17.524.904 10.775.659
Yönetim Ücretleri
8 -716.045 -428.290
Saklama Ücretleri
8 -94.310 -47.563
Denetim Ücretleri
8 -5.705 -9.523
Kurul Ücretleri
8 -14.668 -5.092
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.139.863 -331.297
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.000.938 -11.466
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.971.529 -833.231
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.553.375 9.942.428
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.553.375 9.942.428
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
14.553.375 9.942.428



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932897


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