***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 22:36
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.349.744 -13.810.429
Net Dönem Karı (Zararı)
31.437.494 5.661.857
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.036.002 -1.246.928
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.669.382 -511.822
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.789.206 -665.197
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-577.414 -69.909
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-57.998.032 -18.807.089
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-8.680.200 -2.465.594
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.096.577 1.750.920
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-51.414.409 -18.092.415
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-31.596.540 -14.392.160
Alınan Temettü
577.414 69.909
Alınan Faiz
1.669.382 511.822
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.482.653 18.032.733
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
31.396.018 18.036.707
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-5.913.365 -3.974
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.867.091 4.222.304
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.867.091 4.222.304
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.222.304
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
355.213 4.222.304
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 357.656 4.223.337
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 588 488.314
Ters Repo Alacakları
5.002.443
Takas Alacakları
5 6.123.217 1.977.280
Diğer Alacaklar
19.546
Finansal Varlıklar
19 72.958.784 18.756.579
TOPLAM VARLIKLAR
84.462.234 25.445.510
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
3.684.858 1.706.150
Diğer Borçlar
162.639 44.770
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.847.497 1.750.920
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
80.614.737 23.694.590
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
23.694.590
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 31.437.494 5.661.857
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 31.396.018 18.036.707
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -5.913.365 -3.974
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
80.614.737 23.694.590
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.669.382 511.822
Temettü Gelirleri
12 577.414 69.909
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 27.952.315 4.711.290
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.789.206 665.197
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 75.273
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
33.063.590 5.958.218
Yönetim Ücretleri
8 -895.670 -171.712
Saklama Ücretleri
8 -63.504 -8.406
Denetim Ücretleri
8 -7.335 -9.128
Kurul Ücretleri
8 -11.512
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -633.210 -103.967
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -14.865 -3.148
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.626.096 -296.361
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.437.494 5.661.857
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
31.437.494 5.661.857
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
31.437.494 5.661.857
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932899
BIST