***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-29.349.744 -13.810.429Net Dönem Karı (Zararı)31.437.494 5.661.857NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.036.002 -1.246.928Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.669.382 -511.822Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.789.206 -665.197Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-577.414 -69.909İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-57.998.032 -18.807.089Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-8.680.200 -2.465.594Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.096.577 1.750.920İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-51.414.409 -18.092.415FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-31.596.540 -14.392.160Alınan Temettü577.414 69.909Alınan Faiz1.669.382 511.822FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI25.482.653 18.032.733Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit31.396.018 18.036.707Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-5.913.365 -3.974YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.867.091 4.222.304NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.867.091 4.222.304DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.222.304DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ355.213 4.222.304Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 357.656 4.223.337Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 588 488.314Ters Repo Alacakları5.002.443Takas Alacakları5 6.123.217 1.977.280Diğer Alacaklar19.546Finansal Varlıklar19 72.958.784 18.756.579TOPLAM VARLIKLAR84.462.234 25.445.510YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları3.684.858 1.706.150Diğer Borçlar162.639 44.770TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.847.497 1.750.920TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)80.614.737 23.694.590Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)23.694.590Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 31.437.494 5.661.857Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 31.396.018 18.036.707Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -5.913.365 -3.974TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)80.614.737 23.694.590Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.669.382 511.822Temettü Gelirleri12 577.414 69.909Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 27.952.315 4.711.290Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 2.789.206 665.197Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 75.273ESAS FAALİYET GELİRLERİ33.063.590 5.958.218Yönetim Ücretleri8 -895.670 -171.712Saklama Ücretleri8 -63.504 -8.406Denetim Ücretleri8 -7.335 -9.128Kurul Ücretleri8 -11.512Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -633.210 -103.967Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -14.865 -3.148ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.626.096 -296.361ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)31.437.494 5.661.857NET DÖNEM KARI (ZARARI)31.437.494 5.661.857DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)31.437.494 5.661.857http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932899BIST