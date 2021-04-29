***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI61.447.348 -44.208.509Net Dönem Karı (Zararı)2.589.404 4.617.011NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.502.107 -3.549.840Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -2.306.562 -2.665.001Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 804.455 -884.839İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER58.053.489 -47.940.681Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler4.854.650 -5.013.802Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-55.201 54.167İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler53.254.040 -42.981.046FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR59.140.786 -46.873.510Alınan Faiz12 2.306.562 2.665.001FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-64.538.403 47.511.688Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 96.076.417 96.624.586Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -160.614.820 -49.112.898YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.091.055 3.303.179NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.091.055 3.303.179DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 3.600.823 297.644DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 509.768 3.600.823Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 510.010 3.601.638Ters Repo Alacakları5 5.001.592Diğer Alacaklar5 171.790 24.848Finansal Varlıklar19 2.887.865 56.945.787TOPLAM VARLIKLAR3.569.665 65.573.865YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 44.358 99.559TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)44.358 99.559TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)3.525.307 65.474.306Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)65.474.306 13.345.607Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 2.589.404 4.617.011Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 96.076.417 96.624.586Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -160.614.820 -49.112.898TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)3.525.307 65.474.306Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 2.306.562 2.665.001Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.440.443 1.431.754Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -804.455 884.839Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 29 47.150ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.942.579 5.028.744Yönetim Ücretleri8 -301.945 -179.899Saklama Ücretleri8 -20.463 -13.393Denetim Ücretleri8 -4.727 -8.854Kurul Ücretleri-5.756Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -8.888 -12.344Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -11.396 -197.243ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-353.175 -411.733ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.589.404 4.617.011NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.589.404 4.617.011DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.589.404 4.617.011http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932909BIST