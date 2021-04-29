***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 23:05
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.231.537 -12.846.425
Net Dönem Karı (Zararı)
1.797.616 1.391.448
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.454.820 -1.772.233
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.408.243 -1.673.126
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -46.577 -99.107
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
9.480.498 -14.138.766
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
999.975 -3.000.955
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.126 12.903
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.485.649 -11.150.714
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
8.823.294 -14.519.551
Alınan Faiz
12 2.408.243 1.673.126
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.392.333 11.623.503
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 248.629.120 70.209.707
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -260.021.453 -58.586.204
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-160.796 -1.222.922
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-160.796 -1.222.922
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 449.366 1.672.288
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 288.570 449.366
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 288.570 449.366
Ters Repo Alacakları
5 2.000.980 3.000.955
Finansal Varlıklar
19 9.746.575 18.185.647
TOPLAM VARLIKLAR
12.036.125 21.635.968
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 32.410 37.536
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
32.410 37.536
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.003.715 21.598.432
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
21.598.432 8.583.481
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.797.616 1.391.448
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
248.629.120 70.209.707
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-260.021.453 -58.586.204
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12.003.715 21.598.432
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 2.408.243 1.673.126
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -80.006 -215.946
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 46.577 99.107
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.876 1.518
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.376.690 1.557.805
Yönetim Ücretleri
8 -514.951 -142.174
Saklama Ücretleri
8 -27.363 -6.604
Denetim Ücretleri
8 -4.914 -5.136
Kurul Ücretleri
8 -6.509 -1.374
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -16.490 -6.776
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -8.847 -4.293
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-579.074 -166.357
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.797.616 1.391.448
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.797.616 1.391.448
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.797.616 1.391.448
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932910
BIST