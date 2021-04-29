***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.231.537 -12.846.425Net Dönem Karı (Zararı)1.797.616 1.391.448NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.454.820 -1.772.233Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -2.408.243 -1.673.126Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -46.577 -99.107İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER9.480.498 -14.138.766Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler999.975 -3.000.955Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-5.126 12.903İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8.485.649 -11.150.714FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR8.823.294 -14.519.551Alınan Faiz12 2.408.243 1.673.126FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.392.333 11.623.503Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 248.629.120 70.209.707Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -260.021.453 -58.586.204YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-160.796 -1.222.922NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-160.796 -1.222.922DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 449.366 1.672.288DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 288.570 449.366Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 288.570 449.366Ters Repo Alacakları5 2.000.980 3.000.955Finansal Varlıklar19 9.746.575 18.185.647TOPLAM VARLIKLAR12.036.125 21.635.968YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 32.410 37.536TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)32.410 37.536TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)12.003.715 21.598.432Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)21.598.432 8.583.481Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.797.616 1.391.448Katılma Payı İhraç Tutarı (+)248.629.120 70.209.707Katılma Payı İade Tutarı (-)-260.021.453 -58.586.204TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12.003.715 21.598.432Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 2.408.243 1.673.126Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -80.006 -215.946Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 46.577 99.107Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 1.876 1.518ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.376.690 1.557.805Yönetim Ücretleri8 -514.951 -142.174Saklama Ücretleri8 -27.363 -6.604Denetim Ücretleri8 -4.914 -5.136Kurul Ücretleri8 -6.509 -1.374Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -16.490 -6.776Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -8.847 -4.293ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-579.074 -166.357ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.797.616 1.391.448NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.797.616 1.391.448DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.797.616 1.391.448http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932910BIST