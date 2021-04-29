***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-74.171.528Net Dönem Karı (Zararı)5.060.597NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.257.124Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.107.345Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -844.190Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-305.589İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-78.387.935Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-49.352.482Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler34.529.943İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-63.565.396FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-75.584.462Alınan Temettü305.589Alınan Faiz12 1.107.345FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI74.385.205Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 98.377.471Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -23.992.266YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)213.677NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)213.677DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 213.677Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 219.627Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 5.719.086Ters Repo Alacakları5 12.005.848Takas Alacakları5 31.627.548Finansal Varlıklar19 64.403.636TOPLAM VARLIKLAR113.975.745YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 34.321.381Diğer Borçlar5 208.562TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)34.529.943TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)79.445.802Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 5.060.597Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 98.377.471Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -23.992.266TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)79.445.802Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.107.345Temettü Gelirleri12 305.589Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 3.985.349Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 844.190Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 1.288ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.243.761Yönetim Ücretleri4,8 -681.446Saklama Ücretleri8 -26.504Denetim Ücretleri8 -28.123Kurul Ücretleri8 -7.131Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -438.267Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -1.693ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.183.164ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.060.597NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.060.597DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.060.597http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932924BIST