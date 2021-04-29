***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 23:26
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-239.597.760 -202.673.833
Net Dönem Karı (Zararı)
73.099.458 18.950.414
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
20.846.557 -50.699.303
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -15.795.002 -7.400.774
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 38.249.963 -1.878.770
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -1.608.404 -41.419.759
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-350.947.181 -219.745.477
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-453.551.073 -133.330.925
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
486.275.298 60.405.423
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-383.671.406 -146.819.975
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-257.001.166 -251.494.366
Alınan Temettü
12 1.608.404 41.419.759
Alınan Faiz
12 15.795.002 7.400.774
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
239.227.823 203.625.361
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 500.034.349 298.285.545
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -260.806.526 -94.660.184
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-369.937 951.528
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-369.937 951.528
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 951.528 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 581.591 951.528
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 589.221 952.980
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 55.759.965 30.955.600
Ters Repo Alacakları
5 15.007.351 14.004.648
Takas Alacakları
5 516.114.682 88.370.677
Finansal Varlıklar
19 494.112.558 148.697.293
TOPLAM VARLIKLAR
1.081.583.777 282.981.198
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 545.027.368 59.772.218
Diğer Borçlar
5 1.653.353 633.205
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
546.680.721 60.405.423
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
534.903.056 222.575.775
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
222.575.775 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 73.099.458 18.950.414
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 500.034.349 298.285.545
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -260.806.526 -94.660.184
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
534.903.056 222.575.775
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirle 15.795.002 7.400.774
Temettü Gelirleri
12 1.608.404 41.419.759
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 115.342.995 -27.034.330
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -38.249.963 1.878.770
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 62.927 7.884
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
94.559.365 23.672.857
Yönetim Ücretleri
8 -12.843.249 -3.033.351
Saklama Ücretleri
8 -402.731 -94.571
Denetim Ücretleri
8 -45.925 -9.171
Kurul Ücretleri
8 -103.090
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -8.033.859 -1.571.150
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -14.373 -14.200
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-21.443.227 -4.722.443
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
73.116.138 18.950.414
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 -16.680
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
73.099.458 18.950.414
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
73.099.458 18.950.414
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932925
BIST