***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-239.597.760 -202.673.833Net Dönem Karı (Zararı)73.099.458 18.950.414NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER20.846.557 -50.699.303Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -15.795.002 -7.400.774Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 38.249.963 -1.878.770Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -1.608.404 -41.419.759İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-350.947.181 -219.745.477Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-453.551.073 -133.330.925Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler486.275.298 60.405.423İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-383.671.406 -146.819.975FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-257.001.166 -251.494.366Alınan Temettü12 1.608.404 41.419.759Alınan Faiz12 15.795.002 7.400.774FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI239.227.823 203.625.361Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 500.034.349 298.285.545Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -260.806.526 -94.660.184YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-369.937 951.528NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-369.937 951.528DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 951.528 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 581.591 951.528Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 589.221 952.980Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 55.759.965 30.955.600Ters Repo Alacakları5 15.007.351 14.004.648Takas Alacakları5 516.114.682 88.370.677Finansal Varlıklar19 494.112.558 148.697.293TOPLAM VARLIKLAR1.081.583.777 282.981.198YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 545.027.368 59.772.218Diğer Borçlar5 1.653.353 633.205TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)546.680.721 60.405.423TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)534.903.056 222.575.775Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)222.575.775 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 73.099.458 18.950.414Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 500.034.349 298.285.545Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -260.806.526 -94.660.184TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)534.903.056 222.575.775Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirle 15.795.002 7.400.774Temettü Gelirleri12 1.608.404 41.419.759Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 115.342.995 -27.034.330Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -38.249.963 1.878.770Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 62.927 7.884ESAS FAALİYET GELİRLERİ94.559.365 23.672.857Yönetim Ücretleri8 -12.843.249 -3.033.351Saklama Ücretleri8 -402.731 -94.571Denetim Ücretleri8 -45.925 -9.171Kurul Ücretleri8 -103.090Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -8.033.859 -1.571.150Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -14.373 -14.200ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-21.443.227 -4.722.443ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)73.116.138 18.950.414FİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 -16.680NET DÖNEM KARI (ZARARI)73.099.458 18.950.414DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)73.099.458 18.950.414http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932925BIST