***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-474.857.025 -32.850.821Net Dönem Karı (Zararı)254.814.482 29.223.137NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-178.298.048 -18.030.966Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -4.135.792 -688.547Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -171.437.905 -15.948.350Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -2.724.351 -1.394.069İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-558.233.602 -46.125.608Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-115.076.549 -3.795.760Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler32.472.895 1.102.446İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-475.629.948 -43.432.294FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-481.717.168 -34.933.437Alınan Temettü12 2.724.351 1.394.069Alınan Faiz12 4.135.792 688.547FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI471.952.401 37.529.820Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 968.474.533 65.476.767Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -496.522.132 -27.946.947YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.904.624 4.678.999NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.904.624 4.678.999DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 4.714.867 35.868DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 1.810.243 4.714.867Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 1.836.407 4.717.683Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 70.818.098 5.870.447Ters Repo Alacakları50.024.571Takas Alacakları498Diğer Alacaklar103.829Finansal Varlıklar19 745.503.379 98.458.873TOPLAM VARLIKLAR868.286.782 109.047.003YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 28.873.586Diğer Borçlar5 4.816.388 1.217.078TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)33.689.974 1.217.078TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)834.596.808 107.829.925Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)107.829.925 41.076.968Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 254.814.482 29.223.137Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 968.474.533 65.476.767Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -496.522.132 -27.946.947TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)834.596.808 107.829.925Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 4.135.792 688.547Temettü Gelirleri12 2.724.351 1.394.069Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 85.977.042 12.784.484Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 171.437.905 15.948.350Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 149.537 118.265ESAS FAALİYET GELİRLERİ264.424.627 30.933.715Yönetim Ücretleri8 -8.266.053 -1.468.561Saklama Ücretleri8 -267.075 -46.476Denetim Ücretleri8 -23.925 -30.297Danışmanlık Ücretleri8 -81.850 -8.802Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -958.166 -148.739Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -13.076 -7.703ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-9.610.145 -1.710.578ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)254.814.482 29.223.137NET DÖNEM KARI (ZARARI)254.814.482 29.223.137DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)254.814.482 29.223.137http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932933BIST