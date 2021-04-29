***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 23:45
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-474.857.025 -32.850.821
Net Dönem Karı (Zararı)
254.814.482 29.223.137
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-178.298.048 -18.030.966
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.135.792 -688.547
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -171.437.905 -15.948.350
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -2.724.351 -1.394.069
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-558.233.602 -46.125.608
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-115.076.549 -3.795.760
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
32.472.895 1.102.446
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-475.629.948 -43.432.294
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-481.717.168 -34.933.437
Alınan Temettü
12 2.724.351 1.394.069
Alınan Faiz
12 4.135.792 688.547
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
471.952.401 37.529.820
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 968.474.533 65.476.767
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -496.522.132 -27.946.947
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.904.624 4.678.999
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.904.624 4.678.999
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 4.714.867 35.868
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 1.810.243 4.714.867
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 1.836.407 4.717.683
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 70.818.098 5.870.447
Ters Repo Alacakları
50.024.571
Takas Alacakları
498
Diğer Alacaklar
103.829
Finansal Varlıklar
19 745.503.379 98.458.873
TOPLAM VARLIKLAR
868.286.782 109.047.003
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 28.873.586
Diğer Borçlar
5 4.816.388 1.217.078
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
33.689.974 1.217.078
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
834.596.808 107.829.925
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
107.829.925 41.076.968
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 254.814.482 29.223.137
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 968.474.533 65.476.767
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -496.522.132 -27.946.947
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
834.596.808 107.829.925
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 4.135.792 688.547
Temettü Gelirleri
12 2.724.351 1.394.069
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 85.977.042 12.784.484
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 171.437.905 15.948.350
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 149.537 118.265
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
264.424.627 30.933.715
Yönetim Ücretleri
8 -8.266.053 -1.468.561
Saklama Ücretleri
8 -267.075 -46.476
Denetim Ücretleri
8 -23.925 -30.297
Danışmanlık Ücretleri
8 -81.850 -8.802
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -958.166 -148.739
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -13.076 -7.703
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-9.610.145 -1.710.578
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
254.814.482 29.223.137
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
254.814.482 29.223.137
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
254.814.482 29.223.137
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932933
BIST