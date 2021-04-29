Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 23:45



***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-474.857.025 -32.850.821
Net Dönem Karı (Zararı)
254.814.482 29.223.137
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-178.298.048 -18.030.966
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.135.792 -688.547
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -171.437.905 -15.948.350
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -2.724.351 -1.394.069
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-558.233.602 -46.125.608
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-115.076.549 -3.795.760
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
32.472.895 1.102.446
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-475.629.948 -43.432.294
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-481.717.168 -34.933.437
Alınan Temettü
12 2.724.351 1.394.069
Alınan Faiz
12 4.135.792 688.547
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
471.952.401 37.529.820
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 968.474.533 65.476.767
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -496.522.132 -27.946.947
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.904.624 4.678.999
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.904.624 4.678.999
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 4.714.867 35.868
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 1.810.243 4.714.867


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 1.836.407 4.717.683
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 70.818.098 5.870.447
Ters Repo Alacakları
50.024.571
Takas Alacakları
498
Diğer Alacaklar
103.829
Finansal Varlıklar
19 745.503.379 98.458.873
TOPLAM VARLIKLAR
868.286.782 109.047.003
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 28.873.586
Diğer Borçlar
5 4.816.388 1.217.078
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
33.689.974 1.217.078
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
834.596.808 107.829.925


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
107.829.925 41.076.968
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 254.814.482 29.223.137
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 968.474.533 65.476.767
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -496.522.132 -27.946.947
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
834.596.808 107.829.925


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 4.135.792 688.547
Temettü Gelirleri
12 2.724.351 1.394.069
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 85.977.042 12.784.484
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 171.437.905 15.948.350
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 149.537 118.265
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
264.424.627 30.933.715
Yönetim Ücretleri
8 -8.266.053 -1.468.561
Saklama Ücretleri
8 -267.075 -46.476
Denetim Ücretleri
8 -23.925 -30.297
Danışmanlık Ücretleri
8 -81.850 -8.802
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -958.166 -148.739
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -13.076 -7.703
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-9.610.145 -1.710.578
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
254.814.482 29.223.137
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
254.814.482 29.223.137
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
254.814.482 29.223.137



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932933


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.402
Değişim :  1,13% |  15,61
Açılış :  1.391  
Önceki Kapanış :  1.386  
En Yüksek
1.407 En Düşük
1.391
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CMBTN 259,60 11.725.051 % 10,00  
UZERB 50,20 1.369.554 % 9,99  
ALCAR 353,30 41.526.724 % 9,99  
UTPYA 27,76 2.808.088 % 9,98  
BRYAT 367,10 27.727.094 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1971 8,2040 % 0,01  
Euro 9,9500 9,9523 % -0,12  
Sterlin 11,4252 11,4825 % 0,35  
Frank 9,0070 9,0612 % 0,40  
Riyal 2,1852 2,1961 % 0,36  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.772 -9,85  
Altın Gr. 468 468 -1,10  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,06 26,10 -0,12  
Gümüş Gr. 6,89 6,90 -0,00  
B. Petrol 67,98 67,98 1,20  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru