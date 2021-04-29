***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 23:45
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-146.132.966
Net Dönem Karı (Zararı)
26.746.464
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-22.796.390
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -960.977
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.468.559
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -20.218.971
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-147.883
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-151.191.900
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-47.771.071
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
125.878
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-103.546.707
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-147.241.826
Alınan Temettü
147.883
Alınan Faiz
12 960.977
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
145.151.772
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 170.057.241
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -24.905.469
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-981.194
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.468.559
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
487.365
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 487.365
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 496.677
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 28.761.786
Ters Repo Alacakları
5 19.009.285
Finansal Varlıklar
19 123.756.366
TOPLAM VARLIKLAR
172.024.114
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 125.878
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
125.878
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
171.898.236
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 26.746.464
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 170.057.241
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -24.905.469
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
171.898.236
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 960.977
Temettü Gelirleri
12 147.883
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 4.364.852
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 20.218.971
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 1.468.559
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 7.869
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27.169.111
Yönetim Ücretleri
4,8 -228.124
Saklama Ücretleri
8 -18.116
Denetim Ücretleri
8 -17.139
Kurul Ücretleri
8 -9.672
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -139.706
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -9.890
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-422.647
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.746.464
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
26.746.464
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
26.746.464
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932934
BIST