***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-146.132.966Net Dönem Karı (Zararı)26.746.464NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-22.796.390Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -960.977Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.468.559Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -20.218.971Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-147.883İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-151.191.900Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-47.771.071Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler125.878İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-103.546.707FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-147.241.826Alınan Temettü147.883Alınan Faiz12 960.977FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI145.151.772Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 170.057.241Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -24.905.469YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-981.194Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.468.559NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)487.365DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 487.365Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 496.677Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 28.761.786Ters Repo Alacakları5 19.009.285Finansal Varlıklar19 123.756.366TOPLAM VARLIKLAR172.024.114YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 125.878TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)125.878TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)171.898.236Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 26.746.464Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 170.057.241Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -24.905.469TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)171.898.236Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 960.977Temettü Gelirleri12 147.883Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 4.364.852Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 20.218.971Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 1.468.559Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 7.869ESAS FAALİYET GELİRLERİ27.169.111Yönetim Ücretleri4,8 -228.124Saklama Ücretleri8 -18.116Denetim Ücretleri8 -17.139Kurul Ücretleri8 -9.672Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -139.706Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -9.890ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-422.647ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.746.464NET DÖNEM KARI (ZARARI)26.746.464DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)26.746.464http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932934BIST