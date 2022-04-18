***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.04.2022 21:01
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-87.081.035 -74.171.528
Net Dönem Karı (Zararı)
40.690.386 5.060.597
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.936.486 -2.257.124
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.544.979 -1.107.345
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-4.094.223 -844.190
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.297.284 -305.589
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-123.683.118 -78.387.935
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-45.001.596 -49.352.482
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-32.806.417 34.529.943
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-45.875.105 -63.565.396
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-99.929.218 -75.584.462
Alınan Temettü
3.297.284 305.589
Alınan Faiz
11 9.550.899 1.107.345
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.968.685 74.385.205
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 244.263.974 98.377.471
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -157.295.289 -23.992.266
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-112.350 213.677
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-112.350 213.677
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
213.677 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
101.327 213.677
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 101.357 219.627
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
36.416.596 5.719.086
Ters Repo Alacakları
5 12.005.848
Takas Alacakları
88.634.992 31.627.548
Finansal Varlıklar
9 83.675.454 64.403.636
TOPLAM VARLIKLAR
208.828.399 113.975.745
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
1.152.038 34.321.381
Diğer Borçlar
6 571.488 208.562
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.723.526 34.529.943
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
207.104.873 79.445.802
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
79.445.802 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
40.690.386 5.060.597
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 244.263.974 98.377.471
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -157.295.289 -23.992.266
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
207.104.873 79.445.802
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 9.544.979 1.107.345
Temettü Gelirleri
3.297.284 305.589
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 31.819.667 3.985.349
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 4.094.223 844.190
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.894 1.288
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
48.766.047 6.243.761
Yönetim Ücretleri
8 -4.540.815 -681.446
Saklama Ücretleri
8 -159.802 -26.504
Denetim Ücretleri
8 -1.670 -28.123
Kurul Ücretleri
8 -38.159 -7.131
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.306.205 -438.267
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -29.010 -1.693
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.075.661 -1.183.164
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.690.386 5.060.597
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
40.690.386 5.060.597
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
40.690.386 5.060.597
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021648
BIST