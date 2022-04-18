Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

18.04.2022 21:01
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-87.081.035 -74.171.528
Net Dönem Karı (Zararı)
40.690.386 5.060.597
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.936.486 -2.257.124
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.544.979 -1.107.345
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-4.094.223 -844.190
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.297.284 -305.589
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-123.683.118 -78.387.935
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-45.001.596 -49.352.482
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-32.806.417 34.529.943
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-45.875.105 -63.565.396
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-99.929.218 -75.584.462
Alınan Temettü
3.297.284 305.589
Alınan Faiz
11 9.550.899 1.107.345
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.968.685 74.385.205
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 244.263.974 98.377.471
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -157.295.289 -23.992.266
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-112.350 213.677
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-112.350 213.677
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
213.677 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
101.327 213.677


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 101.357 219.627
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
36.416.596 5.719.086
Ters Repo Alacakları
5 12.005.848
Takas Alacakları
88.634.992 31.627.548
Finansal Varlıklar
9 83.675.454 64.403.636
TOPLAM VARLIKLAR
208.828.399 113.975.745
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
1.152.038 34.321.381
Diğer Borçlar
6 571.488 208.562
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.723.526 34.529.943
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
207.104.873 79.445.802


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
79.445.802 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
40.690.386 5.060.597
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 244.263.974 98.377.471
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -157.295.289 -23.992.266
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
207.104.873 79.445.802


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 9.544.979 1.107.345
Temettü Gelirleri
3.297.284 305.589
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 31.819.667 3.985.349
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 4.094.223 844.190
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.894 1.288
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
48.766.047 6.243.761
Yönetim Ücretleri
8 -4.540.815 -681.446
Saklama Ücretleri
8 -159.802 -26.504
Denetim Ücretleri
8 -1.670 -28.123
Kurul Ücretleri
8 -38.159 -7.131
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.306.205 -438.267
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -29.010 -1.693
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.075.661 -1.183.164
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.690.386 5.060.597
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
40.690.386 5.060.597
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
40.690.386 5.060.597



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021648


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.519
Değişim :  0,36% |  8,93
Açılış :  2.524  
Önceki Kapanış :  2.510  
En Yüksek
2.533 En Düşük
2.491
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SMRTG 17,18 323.293.783 % 9,99  
DAGHL 19,29 10.247.049 % 9,98  
AYEN 15,87 25.459.814 % 9,98  
BOSSA 45,50 53.704.350 % 9,96  
ARMDA 105,00 4.626.979 % 9,95  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,6551 14,6593 % 0,06  
Euro 15,8046 15,8365 % 0,13  
Sterlin 18,9994 19,0947 % 0,05  
Frank 15,3290 15,4213 % -0,66  
Riyal 3,8970 3,9165 % 0,31  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.950 1.950 -0,10  
Altın Gr. 919 919 -12,72  
Cumhuriyet 6.150 6.242 -58,00  
Tam 6.116 6.268 -62,31  
Yarım 2.956 3.032 -30,14  
Çeyrek 1.483 1.516 -15,08  
Gümüş.Ons 25,15 25,21 0,01  
Gümüş Gr. 11,86 11,88 -0,30  
B. Petrol 107 107 -5,76  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru