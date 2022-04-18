***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-87.081.035 -74.171.528Net Dönem Karı (Zararı)40.690.386 5.060.597NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-16.936.486 -2.257.124Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-9.544.979 -1.107.345Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-4.094.223 -844.190Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.297.284 -305.589İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-123.683.118 -78.387.935Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-45.001.596 -49.352.482Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-32.806.417 34.529.943İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-45.875.105 -63.565.396FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-99.929.218 -75.584.462Alınan Temettü3.297.284 305.589Alınan Faiz11 9.550.899 1.107.345FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI86.968.685 74.385.205Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 244.263.974 98.377.471Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -157.295.289 -23.992.266YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-112.350 213.677NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-112.350 213.677DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ213.677 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ101.327 213.677Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 101.357 219.627Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri36.416.596 5.719.086Ters Repo Alacakları5 12.005.848Takas Alacakları88.634.992 31.627.548Finansal Varlıklar9 83.675.454 64.403.636TOPLAM VARLIKLAR208.828.399 113.975.745YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları1.152.038 34.321.381Diğer Borçlar6 571.488 208.562TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.723.526 34.529.943TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)207.104.873 79.445.802Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)79.445.802 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)40.690.386 5.060.597Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 244.263.974 98.377.471Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -157.295.289 -23.992.266TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)207.104.873 79.445.802Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 9.544.979 1.107.345Temettü Gelirleri3.297.284 305.589Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 31.819.667 3.985.349Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 4.094.223 844.190Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler9.894 1.288ESAS FAALİYET GELİRLERİ48.766.047 6.243.761Yönetim Ücretleri8 -4.540.815 -681.446Saklama Ücretleri8 -159.802 -26.504Denetim Ücretleri8 -1.670 -28.123Kurul Ücretleri8 -38.159 -7.131Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.306.205 -438.267Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -29.010 -1.693ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-8.075.661 -1.183.164ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)40.690.386 5.060.597NET DÖNEM KARI (ZARARI)40.690.386 5.060.597DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)40.690.386 5.060.597http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021648BIST