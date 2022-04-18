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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

18.04.2022 21:01
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.980.942 -29.349.744
Net Dönem Karı (Zararı)
31.398.088 31.437.494
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.957.864 -5.036.002
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.672.163 -1.669.382
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.093.422 -2.789.206
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.192.279 -577.414
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-31.287.802 -57.998.032
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.143.215 -8.680.200
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.363.458 2.096.577
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-32.508.045 -51.414.409
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.847.578 -31.596.540
Alınan Temettü
3.192.279
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SMRTG 17,18 323.293.783 % 9,99  
DAGHL 19,29 10.247.049 % 9,98  
AYEN 15,87 25.459.814 % 9,98  
BOSSA 45,50 53.704.350 % 9,96  
ARMDA 105,00 4.626.979 % 9,95  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,6547 14,6568 % 0,05  
Euro 15,8033 15,8393 % 0,15  
Sterlin 18,9994 19,0947 % 0,05  
Frank 15,3290 15,4213 % -0,66  
Riyal 3,8970 3,9165 % 0,31  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.950 1.950 -0,10  
Altın Gr. 919 919 -12,72  
Cumhuriyet 6.150 6.242 -58,00  
Tam 6.116 6.268 -62,31  
Yarım 2.956 3.032 -30,14  
Çeyrek 1.483 1.516 -15,08  
Gümüş.Ons 25,15 25,21 0,01  
Gümüş Gr. 11,85 11,87 -0,31  
B. Petrol 107 107 -5,73  
Seans Raporu 18:05
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