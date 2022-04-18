***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.980.942 -29.349.744Net Dönem Karı (Zararı)31.398.088 31.437.494NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-9.957.864 -5.036.002Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-4.672.163 -1.669.382Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.093.422 -2.789.206Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.192.279 -577.414İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-31.287.802 -57.998.032Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-4.143.215 -8.680.200Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5.363.458 2.096.577İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-32.508.045 -51.414.409FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-9.847.578 -31.596.540Alınan Temettü3.192.279