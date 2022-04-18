***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.04.2022 21:01
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.980.942 -29.349.744
Net Dönem Karı (Zararı)
31.398.088 31.437.494
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.957.864 -5.036.002
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.672.163 -1.669.382
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.093.422 -2.789.206
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.192.279 -577.414
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-31.287.802 -57.998.032
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.143.215 -8.680.200
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.363.458 2.096.577
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-32.508.045 -51.414.409
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.847.578 -31.596.540
Alınan Temettü
3.192.279
18:052.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 8,93
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
18:0514,6568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0067
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6653
En Düşük
14,6412
18:0515,8393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0233
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8393
En Düşük
15,8041
18:05918,66
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -12,72
|Açılış
|: 918,66
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
916,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|17,18
|323.293.783
|% 9,99
|
|DAGHL
|19,29
|10.247.049
|% 9,98
|
|AYEN
|15,87
|25.459.814
|% 9,98
|
|BOSSA
|45,50
|53.704.350
|% 9,96
|
|ARMDA
|105,00
|4.626.979
|% 9,95
|
|ISGYO
|11,07
|55.041.309
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|84.580.149
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|64.783.047
|% -9,95
|
|AVGYO
|3,46
|37.294.642
|% -9,90
|
|PEGYO
|1,46
|43.523.242
|% -9,88
|
|THYAO
|38,76
|4.804.028.160
|% 2,98
|
|GARAN
|14,18
|3.683.699.563
|% -1,66
|
|KRDMD
|16,40
|2.893.114.644
|% 1,61
|
|YKBNK
|5,22
|2.588.754.111
|% -0,38
|
|SISE
|17,97
|2.238.322.889
|% -0,55
|
|ODAS
|2,53
|1.458.501.509
|% 6,30
|
|TSKB
|2,00
|992.761.675
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,22
|2.588.754.111
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,90
|1.118.456.251
|% 0,00
|
|GARAN
|14,18
|3.683.699.563
|% -1,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6547
|14,6568
|% 0,05
|
|Euro
|15,8033
|15,8393
|% 0,15
|
|Sterlin
|18,9994
|19,0947
|% 0,05
|
|Frank
|15,3290
|15,4213
|% -0,66
|
|Riyal
|3,8970
|3,9165
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-0,10
|
|Altın Gr.
|919
|919
|-12,72
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,21
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|-0,31
|
|B. Petrol
|107
|107
|-5,73
|