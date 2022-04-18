***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-50.114.608 82.022.535Net Dönem Karı (Zararı)27.432.497 14.553.375NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-93.442.306 -21.632.470Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-626.240 -363.859Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-92.532.545 -21.085.329Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-283.521 -183.282İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER14.985.479 88.554.489Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-791.523 65.560Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-878.222 933.536İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler16.655.224 87.555.393FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-51.024.330 81.475.394Alınan Temettü11 283.521 183.282Alınan Faiz626.201 363.859FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI45.505.248 -80.042.925Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 74.874.411 11.851.758Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -29.369.163 -91.894.683YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.609.360 1.979.610NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.609.360 1.979.610DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 15.902.219 13.922.609DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 11.292.859 15.902.219Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 11.292.899 15.902.220Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri3.671.955 2.116Takas Alacakları750.508Diğer Alacaklar92.508 51.493Finansal Varlıklar9 76.052.679 3.845.197TOPLAM VARLIKLAR91.860.549 19.801.026YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları260Diğer Borçlar6 152.870 1.031.352TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)153.130 1.031.352TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)91.707.419 18.769.674Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)18.769.674 84.259.224Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)27.432.497 14.553.375Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 74.874.411 11.851.758Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -29.369.163 -91.894.683TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)91.707.419 18.769.674Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 626.240 363.859Temettü Gelirleri283.521 183.282Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar-64.706.382 -4.214.928Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 92.532.545 21.085.329Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri11 103.507Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler148.886 3.855ESAS FAALİYET GELİRLERİ28.884.810 17.524.904Yönetim Ücretleri8 -874.589 -716.045Performans ÜcretleriSaklama Ücretleri8 -135.666 -94.310MKK ÜcretleriDenetim Ücretleri8 -6.012 -5.705Danışmanlık ÜcretleriKurul Ücretleri8 -16.017 -14.668Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -404.776 -1.139.863Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -15.253 -1.000.938ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.452.313 -2.971.529ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)27.432.497 14.553.375NET DÖNEM KARI (ZARARI)27.432.497 14.553.375DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)27.432.497 14.553.375http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021651BIST