***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.04.2022 21:02
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.114.608 82.022.535
Net Dönem Karı (Zararı)
27.432.497 14.553.375
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-93.442.306 -21.632.470
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-626.240 -363.859
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-92.532.545 -21.085.329
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-283.521 -183.282
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
14.985.479 88.554.489
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-791.523 65.560
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-878.222 933.536
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
16.655.224 87.555.393
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-51.024.330 81.475.394
Alınan Temettü
11 283.521 183.282
Alınan Faiz
626.201 363.859
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.505.248 -80.042.925
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 74.874.411 11.851.758
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -29.369.163 -91.894.683
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.609.360 1.979.610
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.609.360 1.979.610
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 15.902.219 13.922.609
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 11.292.859 15.902.219
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 11.292.899 15.902.220
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
3.671.955 2.116
Takas Alacakları
750.508
Diğer Alacaklar
92.508 51.493
Finansal Varlıklar
9 76.052.679 3.845.197
TOPLAM VARLIKLAR
91.860.549 19.801.026
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
260
Diğer Borçlar
6 152.870 1.031.352
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
153.130 1.031.352
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
91.707.419 18.769.674
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18.769.674 84.259.224
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
27.432.497 14.553.375
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 74.874.411 11.851.758
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -29.369.163 -91.894.683
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
91.707.419 18.769.674
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 626.240 363.859
Temettü Gelirleri
283.521 183.282
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
-64.706.382 -4.214.928
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 92.532.545 21.085.329
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
11 103.507
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
148.886 3.855
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
28.884.810 17.524.904
Yönetim Ücretleri
8 -874.589 -716.045
Performans Ücretleri
0
Saklama Ücretleri
8 -135.666 -94.310
MKK Ücretleri
0
Denetim Ücretleri
8 -6.012 -5.705
Danışmanlık Ücretleri
0
Kurul Ücretleri
8 -16.017 -14.668
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -404.776 -1.139.863
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -15.253 -1.000.938
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.452.313 -2.971.529
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.432.497 14.553.375
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
27.432.497 14.553.375
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
27.432.497 14.553.375
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021651
BIST