***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-48.442.408 0Net Dönem Karı (Zararı)32.632.332NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-11.802.041 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-2.103.911Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-9.465.493Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-232.637İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-71.609.247 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler111.928İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-71.721.175FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-50.778.956 0Alınan Temettü232.637Alınan Faiz11 2.103.911FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI50.076.987 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 50.101.491Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -24.504YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.634.579 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.634.579 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.634.579Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 1.634.579Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri12.575.876Finansal Varlıklar9 68.610.792TOPLAM VARLIKLAR82.821.247 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 111.928TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)111.928 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)82.709.319 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)32.632.332Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 50.101.491Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -24.504TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)82.709.319 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 2.103.911Temettü Gelirleri232.637Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 21.507.797Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 9.465.493Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler85ESAS FAALİYET GELİRLERİ33.309.923 0Yönetim Ücretleri8 -386.087Saklama Ücretleri8 -56.566Denetim Ücretleri8 -12.960Kurul Ücretleri8 -8.557Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -206.540Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -6.881ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-677.591 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)32.632.332 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)32.632.332 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)32.632.332 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021652BIST