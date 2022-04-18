***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.04.2022 21:02
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.442.408 0
Net Dönem Karı (Zararı)
32.632.332
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-11.802.041 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.103.911
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-9.465.493
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-232.637
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-71.609.247 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
111.928
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-71.721.175
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-50.778.956 0
Alınan Temettü
232.637
Alınan Faiz
11 2.103.911
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.076.987 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 50.101.491
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -24.504
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.634.579 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.634.579 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.634.579
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.634.579
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
12.575.876
Finansal Varlıklar
9 68.610.792
TOPLAM VARLIKLAR
82.821.247 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 111.928
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
111.928 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
82.709.319 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
32.632.332
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 50.101.491
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -24.504
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
82.709.319 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 2.103.911
Temettü Gelirleri
232.637
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 21.507.797
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 9.465.493
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
85
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
33.309.923 0
Yönetim Ücretleri
8 -386.087
Saklama Ücretleri
8 -56.566
Denetim Ücretleri
8 -12.960
Kurul Ücretleri
8 -8.557
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -206.540
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -6.881
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-677.591 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.632.332 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
32.632.332 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
32.632.332 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021652
BIST