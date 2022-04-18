***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-78.279.612 0Net Dönem Karı (Zararı)10.956.137NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-9.602.352 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.001.076Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-8.601.276İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-80.634.324 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-6.624.000Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler193.382İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-74.203.706FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-79.280.539 0Alınan Faiz11 1.000.927FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI78.679.193 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 133.899.421Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -55.220.228YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)399.581 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)399.581 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ399.581Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 399.731Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri4.110.552Takas Alacakları6.624.000Finansal Varlıklar9 78.694.430TOPLAM VARLIKLAR89.828.713 0YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları2.295Diğer Borçlar6 191.087TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)193.382 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)89.635.331 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10.956.137Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 133.899.422Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -55.220.228TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)89.635.331 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 1.001.076Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 2.513.645Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 8.601.276ESAS FAALİYET GELİRLERİ12.115.997 0Yönetim Ücretleri8 -1.016.020Saklama Ücretleri8 -62.340Denetim Ücretleri8 -14.160Kurul Ücretleri8 -12.228Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -50.191Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -4.921ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.159.860 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.956.137 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)10.956.137 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10.956.137 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021653BIST