***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.04.2022 21:03
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-78.279.612 0
Net Dönem Karı (Zararı)
10.956.137
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.602.352 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.001.076
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.601.276
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-80.634.324 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-6.624.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
193.382
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-74.203.706
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-79.280.539 0
Alınan Faiz
11 1.000.927
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
78.679.193 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 133.899.421
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -55.220.228
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
399.581 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
399.581 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
399.581
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 399.731
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4.110.552
Takas Alacakları
6.624.000
Finansal Varlıklar
9 78.694.430
TOPLAM VARLIKLAR
89.828.713 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
2.295
Diğer Borçlar
6 191.087
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
193.382 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
89.635.331 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10.956.137
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 133.899.422
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -55.220.228
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
89.635.331 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.001.076
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.513.645
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 8.601.276
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.115.997 0
Yönetim Ücretleri
8 -1.016.020
Saklama Ücretleri
8 -62.340
Denetim Ücretleri
8 -14.160
Kurul Ücretleri
8 -12.228
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -50.191
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -4.921
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.159.860 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.956.137 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.956.137 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.956.137 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021653
BIST