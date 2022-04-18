***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-250.749.572 0Net Dönem Karı (Zararı)60.429.365NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-68.169.516 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-5.300.440Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-61.934.525Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-934.551İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-249.244.392 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler821.062İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-250.065.454FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-256.984.543 0Alınan Temettü934.551Alınan Faiz11 5.300.420FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI250.825.773 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 312.815.339Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -61.989.566YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)76.201 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)76.201 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ76.201Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 76.221Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri28.136.728Finansal Varlıklar9 283.863.251TOPLAM VARLIKLAR312.076.200 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 821.062TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)821.062 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)311.255.138 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)60.429.365Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 312.815.339Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -61.989.566TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)311.255.138 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 5.300.440Temettü Gelirleri934.551Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -3.035.375Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 61.934.525Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler340ESAS FAALİYET GELİRLERİ65.134.481 0Yönetim Ücretleri8 -4.118.394Saklama Ücretleri8 -170.926Denetim Ücretleri8 -17.040Kurul Ücretleri8 -35.395Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -352.940Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -10.421ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.705.116 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)60.429.365 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)60.429.365 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)60.429.365 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021655BIST