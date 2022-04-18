***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.04.2022 21:03
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-250.749.572 0
Net Dönem Karı (Zararı)
60.429.365
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-68.169.516 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.300.440
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-61.934.525
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-934.551
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-249.244.392 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
821.062
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-250.065.454
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-256.984.543 0
Alınan Temettü
934.551
Alınan Faiz
11 5.300.420
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
250.825.773 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 312.815.339
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -61.989.566
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
76.201 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
76.201 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
76.201
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 76.221
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
28.136.728
Finansal Varlıklar
9 283.863.251
TOPLAM VARLIKLAR
312.076.200 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 821.062
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
821.062 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
311.255.138 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
60.429.365
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 312.815.339
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -61.989.566
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
311.255.138 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 5.300.440
Temettü Gelirleri
934.551
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -3.035.375
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 61.934.525
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
340
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
65.134.481 0
Yönetim Ücretleri
8 -4.118.394
Saklama Ücretleri
8 -170.926
Denetim Ücretleri
8 -17.040
Kurul Ücretleri
8 -35.395
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -352.940
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -10.421
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.705.116 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.429.365 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
60.429.365 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
60.429.365 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021655
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