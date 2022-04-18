***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-44.770.567 -146.132.965Net Dönem Karı (Zararı)73.327.214 26.746.465NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-45.031.409 -22.796.392Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-8.193.665 -960.979Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-32.510.525 -20.218.971Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-147.883Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-4.327.219 -1.468.559İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-85.596.568 -151.191.900Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-3.946.850 -47.771.071Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler229.028 125.878İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-81.878.746 -103.546.707FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-57.300.763 -147.241.827Alınan Temettü4.327.219 147.883Alınan Faiz11 8.202.977 960.979FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI49.999.833 145.151.771Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 50.003.188 170.057.240Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -3.355 -24.905.469YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.229.266 -981.194Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.468.559NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.229.266 487.365DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ487.365 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.716.631 487.365Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 5.716.631 496.677Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri13.472.367 28.761.786Ters Repo Alacakları5 19.009.285Takas Alacakları22.956.135Finansal Varlıklar9 253.435.055 123.756.365TOPLAM VARLIKLAR295.580.188 172.024.113YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları7.954Diğer Borçlar6 346.951 125.877TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)354.905 125.877TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)295.225.283 171.898.236Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)171.898.236 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)73.327.214 26.746.464Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 50.003.188 170.057.241Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -3.355 -24.905.469TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)295.225.283 171.898.236Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 8.193.665 960.977Temettü Gelirleri4.327.219 147.883Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 30.831.133 4.364.852Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 32.510.525 20.218.971Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri1.468.559Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler8.307 7.869ESAS FAALİYET GELİRLERİ75.870.849 27.169.111Yönetim Ücretleri8 -1.643.038 -228.124Saklama Ücretleri8 -255.783 -18.116Denetim Ücretleri8 -1.675 -17.139Kurul Ücretleri8 -51.008 -9.672Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -575.299 -139.706Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -16.832 -9.890ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.543.635 -422.647ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)73.327.214 26.746.464NET DÖNEM KARI (ZARARI)73.327.214 26.746.464DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)73.327.214 26.746.464http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021656BIST