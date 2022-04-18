***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.04.2022 21:03
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.770.567 -146.132.965
Net Dönem Karı (Zararı)
73.327.214 26.746.465
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-45.031.409 -22.796.392
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.193.665 -960.979
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-32.510.525 -20.218.971
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-147.883
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.327.219 -1.468.559
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-85.596.568 -151.191.900
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.946.850 -47.771.071
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
229.028 125.878
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-81.878.746 -103.546.707
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-57.300.763 -147.241.827
Alınan Temettü
4.327.219 147.883
Alınan Faiz
11 8.202.977 960.979
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.999.833 145.151.771
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 50.003.188 170.057.240
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -3.355 -24.905.469
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.229.266 -981.194
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.468.559
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.229.266 487.365
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
487.365 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.716.631 487.365
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 5.716.631 496.677
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
13.472.367 28.761.786
Ters Repo Alacakları
5 19.009.285
Takas Alacakları
22.956.135
Finansal Varlıklar
9 253.435.055 123.756.365
TOPLAM VARLIKLAR
295.580.188 172.024.113
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
7.954
Diğer Borçlar
6 346.951 125.877
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
354.905 125.877
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
295.225.283 171.898.236
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
171.898.236 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
73.327.214 26.746.464
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 50.003.188 170.057.241
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -3.355 -24.905.469
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
295.225.283 171.898.236
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 8.193.665 960.977
Temettü Gelirleri
4.327.219 147.883
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 30.831.133 4.364.852
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 32.510.525 20.218.971
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
1.468.559
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8.307 7.869
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
75.870.849 27.169.111
Yönetim Ücretleri
8 -1.643.038 -228.124
Saklama Ücretleri
8 -255.783 -18.116
Denetim Ücretleri
8 -1.675 -17.139
Kurul Ücretleri
8 -51.008 -9.672
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -575.299 -139.706
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -16.832 -9.890
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.543.635 -422.647
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
73.327.214 26.746.464
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
73.327.214 26.746.464
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
73.327.214 26.746.464
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021656
BIST