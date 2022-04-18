***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.04.2022 21:04
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.040.646 0
Net Dönem Karı (Zararı)
16.525.193
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
32.725.793 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.155.508
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
36.652.525
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-771.224
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-99.216.572 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-132.925.660
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
134.704.165
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-100.995.077
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-49.965.586 0
Alınan Temettü
771.224
Alınan Faiz
11 3.153.716
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.520.235 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 71.481.026
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -19.960.791
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.479.589 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.479.589 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.479.589
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 5.481.381
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
15.490.996
Takas Alacakları
132.925.660
Finansal Varlıklar
9 48.851.556
TOPLAM VARLIKLAR
202.749.593 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
134.631.994
Diğer Borçlar
6 72.171
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
134.704.165 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
68.045.428 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
16.525.193 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 71.481.026 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -19.960.791 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
68.045.428 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 3.155.508
Temettü Gelirleri
771.224
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 53.212.509
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -36.652.525
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
567
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20.487.283 0
Yönetim Ücretleri
8 -225.374
Saklama Ücretleri
8 -55.304
Denetim Ücretleri
8 -12.000
Kurul Ücretleri
8 -9.530
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.287.850
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -372.032
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.962.090 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.525.193 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
16.525.193 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
16.525.193 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021657
BIST