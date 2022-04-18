***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-46.040.646 0Net Dönem Karı (Zararı)16.525.193NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER32.725.793 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-3.155.508Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler36.652.525Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-771.224İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-99.216.572 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-132.925.660Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler134.704.165İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-100.995.077FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-49.965.586 0Alınan Temettü771.224Alınan Faiz11 3.153.716FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI51.520.235 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 71.481.026Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -19.960.791YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.479.589 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.479.589 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.479.589Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 5.481.381Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri15.490.996Takas Alacakları132.925.660Finansal Varlıklar9 48.851.556TOPLAM VARLIKLAR202.749.593 0YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları134.631.994Diğer Borçlar6 72.171TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)134.704.165 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)68.045.428 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)16.525.193 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 71.481.026 0Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -19.960.791 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)68.045.428 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 3.155.508Temettü Gelirleri771.224Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 53.212.509Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -36.652.525Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler567ESAS FAALİYET GELİRLERİ20.487.283 0Yönetim Ücretleri8 -225.374Saklama Ücretleri8 -55.304Denetim Ücretleri8 -12.000Kurul Ücretleri8 -9.530Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.287.850Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -372.032ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.962.090 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.525.193 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)16.525.193 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)16.525.193 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021657BIST