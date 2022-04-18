***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI281.989.394 -239.597.760Net Dönem Karı (Zararı)127.744.523 73.099.458NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-13.530.720 20.846.557Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-41.636.548 -15.795.002Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler32.506.191 38.249.963Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-4.400.363 -1.608.404İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER121.731.281 -350.947.181Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler201.241.764 -453.551.073Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-402.471.546 486.275.298İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler322.961.063 -383.671.406FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR235.945.084 -257.001.166Alınan Temettü4.400.363 1.608.404Alınan Faiz11 41.643.947 15.795.002FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-281.972.206 239.227.823Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 295.299.490 500.034.349Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -577.271.696 -260.806.526YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.188 -369.937NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.188 -369.937DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ581.591 951.528DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ598.779 581.591Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 599.010 589.221Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri42.349.635 55.759.965Ters Repo Alacakları5 20.007.915 15.007.351Takas Alacakları309.802.356 516.114.684Diğer Alacaklar70.000 0Finansal Varlıklar9 152.055.633 494.112.557TOPLAM VARLIKLAR524.884.549 1.081.583.778YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları142.517.141 545.027.368Diğer Borçlar6 1.692.035 1.653.354TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)144.209.176 546.680.722TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)380.675.373 534.903.056Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)534.903.056 222.575.775Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)127.744.523 73.099.458Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 295.299.490 500.034.349Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -577.271.696 -260.806.526TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)380.675.373 534.903.056Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan744.523 73.099.458DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)127.744.523 73.099.458http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021658BIST