***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.04.2022 21:04
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
281.989.394 -239.597.760
Net Dönem Karı (Zararı)
127.744.523 73.099.458
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-13.530.720 20.846.557
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-41.636.548 -15.795.002
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
32.506.191 38.249.963
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.400.363 -1.608.404
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
121.731.281 -350.947.181
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
201.241.764 -453.551.073
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-402.471.546 486.275.298
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
322.961.063 -383.671.406
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
235.945.084 -257.001.166
Alınan Temettü
4.400.363 1.608.404
Alınan Faiz
11 41.643.947 15.795.002
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-281.972.206 239.227.823
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 295.299.490 500.034.349
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -577.271.696 -260.806.526
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.188 -369.937
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.188 -369.937
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
581.591 951.528
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
598.779 581.591
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 599.010 589.221
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
42.349.635 55.759.965
Ters Repo Alacakları
5 20.007.915 15.007.351
Takas Alacakları
309.802.356 516.114.684
Diğer Alacaklar
70.000 0
Finansal Varlıklar
9 152.055.633 494.112.557
TOPLAM VARLIKLAR
524.884.549 1.081.583.778
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
142.517.141 545.027.368
Diğer Borçlar
6 1.692.035 1.653.354
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
144.209.176 546.680.722
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
380.675.373 534.903.056
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
534.903.056 222.575.775
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
127.744.523 73.099.458
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 295.299.490 500.034.349
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -577.271.696 -260.806.526
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
380.675.373 534.903.056
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
744.523 73.099.458
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
127.744.523 73.099.458
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021658
BIST