***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-75.705.179 -253.229.808Net Dönem Karı (Zararı)268.947.816 213.857.661NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-180.207.525 -32.456.638Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-21.920.482 -2.448.809Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-137.306.077 -26.491.507Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-20.980.966 -3.516.322İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-207.346.894 -440.595.962Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler4.497.763 -105.126.782Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-59.980.619 57.419.133İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-151.864.038 -392.888.313FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-118.606.603 -259.194.939Alınan Temettü20.980.966 3.516.322Alınan Faiz21.920.458 2.448.809FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI86.349.919 244.489.873Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit2.283.662.272 1.258.114.699Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-2.197.312.353 -1.013.624.826YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.644.740 -8.739.935NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.644.740 -8.739.935DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.386.338 11.126.273DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.031.078 2.386.338Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 13.031.102 2.386.338Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri16.576.317 85.885.964Ters Repo Alacakları5 23.009.052Takas Alacakları22.724.731 50.165.331Diğer Alacaklar14.386 80.601Finansal Varlıklar9 983.092.630 624.612.868TOPLAM VARLIKLAR1.058.448.218 763.131.102YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları12.560.943 74.153.623Diğer Borçlar6 5.259.964 3.647.903TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)17.820.907 77.801.526TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.040.627.311 685.329.576Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)685.329.576 226.982.042Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)268.947.816 213.857.661Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 2.283.662.272 1.258.114.699Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -2.197.312.353 -1.013.624.826TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.040.627.311 685.329.576Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri21.920.482 2.448.809Temettü Gelirleri20.980.966 3.516.322Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar116.078.756 190.435.396Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar137.306.077 26.491.507Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri-1.176.817Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20.839 19.741ESAS FAALİYET GELİRLERİ296.307.120 221.734.958Yönetim Ücretleri-21.790.272 -4.920.389Saklama Ücretleri-1.118.050 -260.332Denetim Ücretleri-36.740 -23.635Kurul Ücretleri-213.469 -73.713Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-4.180.675 -2.450.517Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-20.098 -148.711ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-27.359.304 -7.877.297ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)268.947.816 213.857.661NET DÖNEM KARI (ZARARI)268.947.816 213.857.661DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)268.947.816 213.857.661http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021659BIST