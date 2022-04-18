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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

18.04.2022 21:04
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-75.705.179 -253.229.808
Net Dönem Karı (Zararı)
268.947.816 213.857.661
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-180.207.525 -32.456.638
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-21.920.482 -2.448.809
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-137.306.077 -26.491.507
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-20.980.966 -3.516.322
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-207.346.894 -440.595.962
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
4.497.763 -105.126.782
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-59.980.619 57.419.133
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-151.864.038 -392.888.313
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-118.606.603 -259.194.939
Alınan Temettü
20.980.966 3.516.322
Alınan Faiz
21.920.458 2.448.809
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.349.919 244.489.873
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.283.662.272 1.258.114.699
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-2.197.312.353 -1.013.624.826
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.644.740 -8.739.935
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.644.740 -8.739.935
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.386.338 11.126.273
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.031.078 2.386.338


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 13.031.102 2.386.338
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
16.576.317 85.885.964
Ters Repo Alacakları
5 23.009.052
Takas Alacakları
22.724.731 50.165.331
Diğer Alacaklar
14.386 80.601
Finansal Varlıklar
9 983.092.630 624.612.868
TOPLAM VARLIKLAR
1.058.448.218 763.131.102
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
12.560.943 74.153.623
Diğer Borçlar
6 5.259.964 3.647.903
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
17.820.907 77.801.526
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.040.627.311 685.329.576


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
685.329.576 226.982.042
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
268.947.816 213.857.661
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 2.283.662.272 1.258.114.699
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -2.197.312.353 -1.013.624.826
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.040.627.311 685.329.576


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
21.920.482 2.448.809
Temettü Gelirleri
20.980.966 3.516.322
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
116.078.756 190.435.396
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
137.306.077 26.491.507
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-1.176.817
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20.839 19.741
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
296.307.120 221.734.958
Yönetim Ücretleri
-21.790.272 -4.920.389
Saklama Ücretleri
-1.118.050 -260.332
Denetim Ücretleri
-36.740 -23.635
Kurul Ücretleri
-213.469 -73.713
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-4.180.675 -2.450.517
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-20.098 -148.711
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-27.359.304 -7.877.297
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
268.947.816 213.857.661
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
268.947.816 213.857.661
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
268.947.816 213.857.661



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021659


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