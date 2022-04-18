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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

18.04.2022 21:05
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.352.082 11.231.538
Net Dönem Karı (Zararı)
1.202.186 1.797.617
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.467.327 -2.454.820
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.609.431 -2.408.243
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
142.104 -46.577
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.007.917 9.480.498
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-7.002.513 999.975
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-14.869 -5.126
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.025.299 8.485.649
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
742.776 8.823.295
Alınan Faiz
1.609.306 2.408.243
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.303.338 -11.392.333
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
109.320.394 248.629.120
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-111.623.732 -260.021.453
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.744 -160.795
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.744 -160.795
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
288.570 449.365
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
337.314 288.570


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 337.440 18.439
Ters Repo Alacakları
5 9.003.493 2.000.980
Finansal Varlıklar
9 1.579.172 9.746.575
Diğer Varlıklar
270.132
TOPLAM VARLIKLAR
10.920.105 12.036.126
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 17.542 32.411
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
17.542 32.411
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.902.563 12.003.715


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12.003.715 21.598.432
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.202.186 1.797.616
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 109.320.394 248.629.120
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -111.623.732 -260.021.453
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10.902.563 12.003.715


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
1.609.431 2.408.243
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
-72.361 -80.005
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-142.104 46.577
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
-2.034 1.876
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.392.932 2.376.691
Yönetim Ücretleri
-156.232 -514.951
Saklama Ücretleri
-9.943 -27.363
Denetim Ücretleri
-3.674 -4.914
Kurul Ücretleri
-1.926 -6.509
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-7.993 -16.490
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-10.978 -8.847
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-190.746 -579.074
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.202.186 1.797.617
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.202.186 1.797.617
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.202.186 1.797.617



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021661


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Tam 6.116 6.268 -62,31  
Yarım 2.956 3.032 -30,14  
Çeyrek 1.483 1.516 -15,08  
Gümüş.Ons 25,15 25,21 0,01  
Gümüş Gr. 11,85 11,88 -0,31  
B. Petrol 107 107 -5,84  
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