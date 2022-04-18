***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.352.082 11.231.538Net Dönem Karı (Zararı)1.202.186 1.797.617NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.467.327 -2.454.820Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.609.431 -2.408.243Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler142.104 -46.577İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER1.007.917 9.480.498Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-7.002.513 999.975Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-14.869 -5.126İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8.025.299 8.485.649FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR742.776 8.823.295Alınan Faiz1.609.306 2.408.243FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.303.338 -11.392.333Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit109.320.394 248.629.120Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-111.623.732 -260.021.453YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)48.744 -160.795NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)48.744 -160.795DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ288.570 449.365DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ337.314 288.570Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 337.440 18.439Ters Repo Alacakları5 9.003.493 2.000.980Finansal Varlıklar9 1.579.172 9.746.575Diğer Varlıklar270.132TOPLAM VARLIKLAR10.920.105 12.036.126YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 17.542 32.411TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)17.542 32.411TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10.902.563 12.003.715Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)12.003.715 21.598.432Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.202.186 1.797.616Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 109.320.394 248.629.120Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -111.623.732 -260.021.453TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10.902.563 12.003.715Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri1.609.431 2.408.243Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar-72.361 -80.005Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-142.104 46.577Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler-2.034 1.876ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.392.932 2.376.691Yönetim Ücretleri-156.232 -514.951Saklama Ücretleri-9.943 -27.363Denetim Ücretleri-3.674 -4.914Kurul Ücretleri-1.926 -6.509Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-7.993 -16.490Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-10.978 -8.847ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-190.746 -579.074ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.202.186 1.797.617NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.202.186 1.797.617DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.202.186 1.797.617http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021661BIST