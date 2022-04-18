***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-107.906.283 61.447.348Net Dönem Karı (Zararı)11.648.831 2.589.404NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-10.481.592 -1.502.107Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler-2.306.562Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler804.455Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-8.181.317Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-2.297.265Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.010İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-117.257.711 58.053.489Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-11.694.192 4.854.650Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler138.041 -55.201İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-105.701.560 53.254.040FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-116.090.472 59.140.786Alınan Temettü3.010Alınan Faiz11 8.181.179 2.306.562FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI108.359.696 -64.538.403Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 224.057.883 96.076.417Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -115.698.187 -160.614.820YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)453.413 -3.091.055NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)453.413 -3.091.055DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ509.768 3.600.823DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ963.181 509.768Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 963.561 510.010Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri798.660Ters Repo Alacakları5 10.003.971Takas Alacakları1.837.164 146.943Diğer Alacaklar24.848 24.848Finansal Varlıklar9 110.088.031 2.887.866TOPLAM VARLIKLAR123.716.235 3.569.667YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları638Diğer Borçlar6 181.763 44.360TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)182.401 44.360TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)123.533.834 3.525.307Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)3.525.307 65.474.306Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)11.648.831 2.589.404Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 224.057.883 96.076.417Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -115.698.187 -160.614.820TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)123.533.834 3.525.307Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 8.181.317 2.306.562Temettü Gelirleri3.010Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 2.184.337 1.440.443Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 2.297.265 -804.455Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler-7.907 29ESAS FAALİYET GELİRLERİ12.658.022 2.942.579Yönetim Ücretleri8 -719.676 -301.945Saklama Ücretleri8 -70.651 -20.463Denetim Ücretleri8 -6.346 -4.727Kurul Ücretleri8 -13.562 -5.756Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -185.867 -8.888Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -13.089 -11.396ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.009.191 -353.175ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.648.831 2.589.404NET DÖNEM KARI (ZARARI)11.648.831 2.589.404DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11.648.831 2.589.404http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021662BIST