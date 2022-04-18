***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
18.04.2022 21:06
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-107.906.283 61.447.348
Net Dönem Karı (Zararı)
11.648.831 2.589.404
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.481.592 -1.502.107
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
-2.306.562
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
804.455
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.181.317
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.297.265
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.010
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-117.257.711 58.053.489
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-11.694.192 4.854.650
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
138.041 -55.201
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-105.701.560 53.254.040
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-116.090.472 59.140.786
Alınan Temettü
3.010
Alınan Faiz
11 8.181.179 2.306.562
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
108.359.696 -64.538.403
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 224.057.883 96.076.417
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -115.698.187 -160.614.820
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
453.413 -3.091.055
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
453.413 -3.091.055
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
509.768 3.600.823
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
963.181 509.768
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 963.561 510.010
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
798.660
Ters Repo Alacakları
5 10.003.971
Takas Alacakları
1.837.164 146.943
Diğer Alacaklar
24.848 24.848
Finansal Varlıklar
9 110.088.031 2.887.866
TOPLAM VARLIKLAR
123.716.235 3.569.667
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
638
Diğer Borçlar
6 181.763 44.360
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
182.401 44.360
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
123.533.834 3.525.307
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.525.307 65.474.306
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.648.831 2.589.404
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 224.057.883 96.076.417
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -115.698.187 -160.614.820
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
123.533.834 3.525.307
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 8.181.317 2.306.562
Temettü Gelirleri
3.010
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.184.337 1.440.443
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 2.297.265 -804.455
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
-7.907 29
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.658.022 2.942.579
Yönetim Ücretleri
8 -719.676 -301.945
Saklama Ücretleri
8 -70.651 -20.463
Denetim Ücretleri
8 -6.346 -4.727
Kurul Ücretleri
8 -13.562 -5.756
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -185.867 -8.888
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -13.089 -11.396
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.009.191 -353.175
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.648.831 2.589.404
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.648.831 2.589.404
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.648.831 2.589.404
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021662
BIST