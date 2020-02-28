***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.250.000 15.714 -1.727.143 19.566 3.558.137 3.558.137Transferler19.566 -19.566Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.898 -854.069 -848.171 -848.171Sermaye Avansı300.000 300.000Dönem Sonu Bakiyeler5.250.000 300.000 21.612 -1.707.577 -854.069 3.009.966 0 3.009.966Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.250.000 21.612 -1.707.577 -854.069 3.009.966 0 3.009.966Transferler300.000 -300.000 -854.069 854.069Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-32.673 0 3.997.762 3.965.089Sermaye Arttırımı700.000 700.000 700.000Sermaye Azaltımı10.000Sermaye Avansı310.000 10.000Dönem Sonu Bakiyeler15 6.250.000 310.000 -11.061 -2.561.646 3.997.762 7.985.055 0 7.985.055Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-219.103 -35.822Dönem Karı (Zararı)3.997.762 -854.069Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.997.762 -854.069Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler503.204 -349.635Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9,17 242.715 12.471Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-202.061 -315.450Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-202.061 -315.450Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler92.373 41.452Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 53.384 26.452Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 38.989 15.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-82.438Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-82.438Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 370.177 -5.670İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.720.069 1.167.882Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-1.469.354 1.228.114Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.719.439 -7.049İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-976.045 53.724İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.743.394 -60.773Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler646.300 35.791İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)646.300 35.791İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-177.576 -88.974Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-177.576 -88.974Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-219.103 -35.822YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-66.242 6.096Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.096Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.096Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-66.242Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-66.242FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.010.000 300.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri700.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri700.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri310.000 300.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)724.655 270.274Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)724.655 270.274DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 384.014 113.740DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.108.669 384.014Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.108.669 384.014Finansal Yatırımlar5 4.059.086 2.387.671Ticari Alacaklar4.030.490 311.051İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.111.039 134.994İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.919.451 176.057Peşin Ödenmiş Giderler7 54.657 54.146İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler54.657 54.146Diğer Dönen Varlıklar97.127 78.872İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar97.127 78.872ARA TOPLAM9.350.029 3.215.754TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.350.029 3.215.754DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 69.112 26.955Tesis, Makine ve Cihazlar69.112 26.955Kullanım Hakkı Varlıkları9 135.384 0Ertelenmiş Vergi Varlığı19 35.134 13.624TOPLAM DURAN VARLIKLAR239.630 40.579TOPLAM VARLIKLAR9.589.659 3.256.333KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar359.730 94.330İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar12 359.730 94.330Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar359.730 94.330Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları74.452İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları74.452Kiralama İşlemlerinden Borçlar74.452Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 481.277 67.704Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü391.687Kısa Vadeli Karşılıklar13 139.748 61.533Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar85.759 46.533Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar53.989 15.000ARA TOPLAM1.446.894 223.567TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.446.894 223.567UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar79.911İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar79.911Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 79.911Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 77.799 22.800TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER157.710 22.800TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.604.604 246.367ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.985.055 3.009.966Ödenmiş Sermaye15 6.250.000 5.250.000Sermaye Avansı310.000 300.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-11.061 21.612Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -11.061 21.612Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 -2.561.646 -1.707.577Net Dönem Karı veya Zararı3.997.762 -854.069TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.985.055 3.009.966TOPLAM KAYNAKLAR9.589.659 3.256.333Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 9.856.545 2.858.641TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.856.545 2.858.641BRÜT KAR (ZARAR)9.856.545 2.858.641Genel Yönetim Giderleri17 -5.094.011 -3.487.024Pazarlama Giderleri17 -1.091.775 -747.199Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 745.683 527.939Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-48.503 -12.096ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.367.939 -859.739FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.367.939 -859.739SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.367.939 -859.739Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-370.177 5.670Dönem Vergi (Gideri) Geliri-391.687Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 21.510 5.670SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.997.762 -854.069DÖNEM KARI (ZARARI)3.997.762 -854.069Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.997.762 -854.069Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-32.673 5.898Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-32.673 5.898Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri8.168 -1.475Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi13 -40.841 7.373Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-32.673 5.898TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.965.089 -848.171Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.965.089 -848.171http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822874BIST