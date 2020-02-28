***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
28.02.2020 18:03
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.250.000 15.714 -1.727.143 19.566 3.558.137 3.558.137
Transferler
19.566 -19.566
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.898 -854.069 -848.171 -848.171
Sermaye Avansı
300.000 300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
5.250.000 300.000 21.612 -1.707.577 -854.069 3.009.966 0 3.009.966
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.250.000 21.612 -1.707.577 -854.069 3.009.966 0 3.009.966
Transferler
300.000 -300.000 -854.069 854.069
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.673 0 3.997.762 3.965.089
Sermaye Arttırımı
700.000 700.000 700.000
Sermaye Azaltımı
10.000
Sermaye Avansı
310.000 10.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 6.250.000 310.000 -11.061 -2.561.646 3.997.762 7.985.055 0 7.985.055
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-219.103 -35.822
Dönem Karı (Zararı)
3.997.762 -854.069
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.997.762 -854.069
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
503.204 -349.635
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,17 242.715 12.471
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-202.061 -315.450
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-202.061 -315.450
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
92.373 41.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 53.384 26.452
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 38.989 15.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-82.438
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-82.438
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 370.177 -5.670
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.720.069 1.167.882
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.469.354 1.228.114
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.719.439 -7.049
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-976.045 53.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.743.394 -60.773
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
646.300 35.791
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
646.300 35.791
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-177.576 -88.974
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-177.576 -88.974
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-219.103 -35.822
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-66.242 6.096
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.096
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.096
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-66.242
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-66.242
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.010.000 300.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
700.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
700.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
310.000 300.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
724.655 270.274
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
724.655 270.274
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 384.014 113.740
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.108.669 384.014
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.108.669 384.014
Finansal Yatırımlar
5 4.059.086 2.387.671
Ticari Alacaklar
4.030.490 311.051
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.111.039 134.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.919.451 176.057
Peşin Ödenmiş Giderler
7 54.657 54.146
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
54.657 54.146
Diğer Dönen Varlıklar
97.127 78.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
97.127 78.872
ARA TOPLAM
9.350.029 3.215.754
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.350.029 3.215.754
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
8 69.112 26.955
Tesis, Makine ve Cihazlar
69.112 26.955
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 135.384 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 35.134 13.624
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
239.630 40.579
TOPLAM VARLIKLAR
9.589.659 3.256.333
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
359.730 94.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 359.730 94.330
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
359.730 94.330
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
74.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
74.452
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
74.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 481.277 67.704
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
391.687
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 139.748 61.533
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
85.759 46.533
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
53.989 15.000
ARA TOPLAM
1.446.894 223.567
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.446.894 223.567
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
79.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
79.911
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 79.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 77.799 22.800
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
157.710 22.800
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.604.604 246.367
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.985.055 3.009.966
Ödenmiş Sermaye
15 6.250.000 5.250.000
Sermaye Avansı
310.000 300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.061 21.612
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -11.061 21.612
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -2.561.646 -1.707.577
Net Dönem Karı veya Zararı
3.997.762 -854.069
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.985.055 3.009.966
TOPLAM KAYNAKLAR
9.589.659 3.256.333
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 9.856.545 2.858.641
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.856.545 2.858.641
BRÜT KAR (ZARAR)
9.856.545 2.858.641
Genel Yönetim Giderleri
17 -5.094.011 -3.487.024
Pazarlama Giderleri
17 -1.091.775 -747.199
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 745.683 527.939
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-48.503 -12.096
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.367.939 -859.739
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.367.939 -859.739
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.367.939 -859.739
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-370.177 5.670
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-391.687
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 21.510 5.670
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.997.762 -854.069
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.997.762 -854.069
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.997.762 -854.069
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-32.673 5.898
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-32.673 5.898
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8.168 -1.475
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
13 -40.841 7.373
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-32.673 5.898
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.965.089 -848.171
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.965.089 -848.171
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822874
BIST