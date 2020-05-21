***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.250.000 300.000 21.612 -1.707.577 -854.069 3.009.966 3.009.966Transferler-854.069 854.069Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-96.664 -96.664 -96.664Sermaye Arttırımı1.000.000 1.000.000 1.000.000Dönem Sonu Bakiyeler7 6.250.000 300.000 21.612 -2.561.646 -96.664 3.913.302 3.913.302Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7 6.250.000 310.000 -11.061 -2.561.646 3.997.762 7.985.055 7.985.055Transferler3.997.762 -3.997.762Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.070.909 2.070.909 2.070.909Sermaye Arttırımı2.250.000 2.250.000Dönem Sonu Bakiyeler7 8.500.000 310.000 -11.061 1.436.116 2.070.909 12.305.964 12.305.964Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-588.111 4.524Dönem Karı (Zararı)2.070.909 -96.664Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.070.909 -96.664Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler515.657 -11.337Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 93.313Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.670Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.670Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.611Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler5.611Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-16.535Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-16.535Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler433.268 -17.007İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.174.677 112.525Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.453.340 -30.437İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-254.268 -22.790İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.707.608 -7.647Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-478.618 -2.140İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-478.618 -2.140İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.149.399 145.102Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-288.994 -111.502Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-4.860.405 256.604Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-588.111 4.524YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-92.545 1.763Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-92.545 1.763Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-19.816 1.763Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-72.729FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.250.000 1.000.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri2.250.000 1.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.569.344 1.006.287NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.569.344 1.006.287DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.108.669 384.014DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.678.013 1.390.301Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.678.013 1.108.669Finansal Yatırımlar4 8.936.026 4.059.086Ticari Alacaklar1.577.150 4.030.490İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.365.307 1.111.039İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 211.843 2.919.451Peşin Ödenmiş Giderler132.889 54.657İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler132.889 54.657Diğer Dönen Varlıklar307.889 97.127İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar307.889 97.127ARA TOPLAM13.631.967 9.350.029TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR13.631.967 9.350.029DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar88.928 69.112Tesis, Makine ve Cihazlar88.928 69.112Kullanım Hakkı Varlıkları295.217 135.384Maddi Olmayan Duran Varlıklar72.729Lisanslar72.729Ertelenmiş Vergi Varlığı11 31.346 35.134TOPLAM DURAN VARLIKLAR488.220 239.630TOPLAM VARLIKLAR14.120.187 9.589.659KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar406.322 359.730İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar406.322 359.730Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar406.322 359.730Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları313.514 74.452İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları313.514 74.452Kiralama İşlemlerinden Borçlar313.514 74.452Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar92.140 481.277Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü821.167 391.687Kısa Vadeli Karşılıklar6 103.281 139.748Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar6 85.759 85.759Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar6 17.522 53.989ARA TOPLAM1.736.424 1.446.894TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.736.424 1.446.894UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar79.911İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar79.911Kiralama İşlemlerinden Borçlar79.911Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar77.799 77.799TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER77.799 157.710TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.814.223 1.604.604ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar12.305.964 7.985.055Ödenmiş Sermaye7 8.500.000 6.250.000Sermaye Avansı310.000 310.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-11.061 -11.061Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.061 -11.061Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.061 -11.061Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7 1.436.116 -2.561.646Net Dönem Karı veya Zararı2.070.909 3.997.762TOPLAM ÖZKAYNAKLAR12.305.964 7.985.055TOPLAM KAYNAKLAR14.120.187 9.589.659Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat8 5.017.955 731.333TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.017.955 731.333BRÜT KAR (ZARAR)5.017.955 731.333Genel Yönetim Giderleri9 -1.480.423 -788.626Pazarlama Giderleri9 -486.487 -170.294Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 268.070 125.253Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-423.251 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.895.864 -102.334FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.895.864 -102.334SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.895.864 -102.334Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-824.955 5.670Dönem Vergi (Gideri) Geliri-821.167 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 -3.788 5.670SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.070.909 -96.664DÖNEM KARI (ZARARI)2.070.909 -96.664Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.070.909 -96.664Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.070.909 -96.664Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.070.909 -96.664http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846215BIST