***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.129.570 738.900Dönem Karı (Zararı)11.515.229 915.843Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)11.515.229 915.843Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.505.719 114.902Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler376.504 170.476Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22.170 77.880Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler58.637 77.880Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-36.467 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-22.079 -88.650Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-22.079 -88.650Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.129.124 -44.804İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-15.077.271 -291.845Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.458.497 -465.629İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.074.537 -515.129İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.533.034 49.500Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-11.982.815 376.527Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler109.427 -26.187İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)109.427 -26.187İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.662.380 -176.556Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.662.380 -176.556Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-56.323 738.900Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.073.247 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-751.399 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-751.399 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-579.640 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-171.759 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.940.000 700.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri2.250.000 1.000.000İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-310.000 -300.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-940.969 1.438.900NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-940.969 1.438.900DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.108.669 384.014DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 167.700 1.822.914Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.250.000 300.000 21.612 -1.707.577 -854.069 3.009.966 3.009.966Transferler-854.069 854.069Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)915.843 915.843 915.843Sermaye Arttırımı1.000.000 -300.000 700.000 700.000Dönem Sonu Bakiyeler6.250.000 21.612 -2.561.646 915.843 4.625.809 4.625.809Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.250.000 310.000 -11.061 -2.561.646 3.997.762 7.985.055 7.985.055Transferler3.997.762 -3.997.762Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.373 11.515.229 11.522.602 11.522.602Sermaye Arttırımı2.250.000 -310.000 1.940.000 1.940.000Dönem Sonu Bakiyeler8.500.000 -3.688 1.436.116 11.515.229 21.447.657 21.447.657Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 167.700 1.108.669Finansal Yatırımlar4 16.041.901 4.059.086Ticari Alacaklar2.571.993 4.030.490İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.185.575 1.111.039İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 386.418 2.919.451Peşin Ödenmiş Giderler602.539 54.657İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler602.539 54.657Diğer Dönen Varlıklar3.512.550 97.127İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.512.550 97.127ARA TOPLAM22.896.683 9.350.029TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR22.896.683 9.350.029DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar318.123 69.112Tesis, Makine ve Cihazlar318.123 69.112Kullanım Hakkı Varlıkları184.729 135.384Maddi Olmayan Duran Varlıklar125.884Lisanslar125.884Ertelenmiş Vergi Varlığı11 43.334 35.134TOPLAM DURAN VARLIKLAR672.070 239.630TOPLAM VARLIKLAR23.568.753 9.589.659KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar469.157 359.730İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar469.157 359.730Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar469.157 359.730Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları197.440 74.452İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları197.440 74.452Kiralama İşlemlerinden Borçlar197.440 74.452Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar136.391 481.277Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11 1.065.920 391.687Kısa Vadeli Karşılıklar6 138.110 139.748Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar6 120.588 85.759Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17.522 53.989ARA TOPLAM2.007.018 1.446.894TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.007.018 1.446.894UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar21.687 79.911İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar21.687 79.911Kiralama İşlemlerinden Borçlar21.687 79.911Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar92.391 77.799TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER114.078 157.710TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.121.096 1.604.604ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21.447.657 7.985.055Ödenmiş Sermaye7 8.500.000 6.250.000Sermaye Avansı310.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.688 -11.061Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.688 -11.061Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.688 -11.061Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7 1.436.116 -2.561.646Net Dönem Karı veya Zararı11.515.229 3.997.762TOPLAM ÖZKAYNAKLAR21.447.657 7.985.055TOPLAM KAYNAKLAR23.568.753 9.589.659Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat8 20.852.400 3.835.367 7.556.761 1.861.100TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20.852.400 3.835.367 7.556.761 1.861.100Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)20.852.400 3.835.367 7.556.761 1.861.100Genel Yönetim Giderleri9 -5.713.537 -2.734.586 -2.451.176 -1.085.793Pazarlama Giderleri9 -1.431.657 -607.019 -557.076 -233.645Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 1.214.881 454.485 537.537 140.887Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-276.961 -7.713 -17.464 -3.078ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.645.126 940.534 5.068.582 679.471FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.645.126 940.534 5.068.582 679.471Finansman Giderleri-773 -38.258 -6.110SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.644.353 902.276 5.068.582 673.361Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.129.124 13.567 -1.066.814 2.053Dönem Vergi (Gideri) Geliri11 -3.139.167 0 -1.065.920Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 10.043 13.567 -894 2.053SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.515.229 915.843 4.001.768 675.414DÖNEM KARI (ZARARI)11.515.229 915.843 4.001.768 675.414Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları11.515.229 915.843 4.001.768 675.414Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar7.373 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.373 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi7.373 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.373 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.522.602 915.843 4.001.768 675.414Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları11.522.602 915.843 4.001.768 675.414http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883424BIST