***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.250.000 300.000 21.612 -1.707.577 -854.069 3.009.966 3.009.966Transferler300.000 -300.000 -854.069 854.069Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-32.673 3.997.762 3.965.089 3.965.089Sermaye Arttırımı700.000 310.000 700.000 700.000Sermaye Avansı310.000 310.000Dönem Sonu Bakiyeler16 6.250.000 310.000 -11.061 -2.561.646 3.997.762 7.985.055 7.985.055Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.250.000 310.000 -11.061 -2.561.646 3.997.762 7.985.055 7.985.055Transferler3.997.762 -3.997.762Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-17.786 19.789.470 19.771.684 19.771.684Sermaye Arttırımı2.250.000 2.250.000 2.250.000Sermaye Avansı310.000 -310.000 -310.000Dönem Sonu Bakiyeler16 8.500.000 28.847 1.436.116 19.789.470 29.696.739 29.696.739Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.349.570 24.784Dönem Karı (Zararı)19.789.470 3.997.762Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)19.789.470 3.997.762Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.216.082 503.204Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9,18 1.662.043 242.715Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.251.188 -202.061Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2.251.188 -202.061Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.388.807 92.373Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 6.240.587 53.384Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 148.220 38.989Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-35.924 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-35.924Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 5.452.344 370.177İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-26.516.815 -4.476.182Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.427.369 -3.475.552İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.274.384 -976.045İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.152.985 -2.499.507Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-13.348.263 -1.469.354Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-572.859Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.426.316 646.300İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.426.316 646.300Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-309.556İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-285.084 -177.576Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-285.084 -177.576Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.488.737 24.784Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.139.167 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.820.020 -66.242Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.820.020 -66.242Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -442.463 -66.242Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -3.377.557 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.496.527 766.113Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri1.940.000 1.010.000İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-443.473 -243.887YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-973.923 724.655NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-973.923 724.655DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.108.669 384.014DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 134.746 1.108.669Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 134.746 1.108.669Finansal Yatırımlar5 19.658.537 4.059.086Ticari Alacaklar18.457.859 4.030.490İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 3.385.423 1.111.039İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 15.072.436 2.919.451Peşin Ödenmiş Giderler7 627.516 54.657İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler627.516 54.657Diğer Dönen Varlıklar81.716 97.127İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar81.716 97.127ARA TOPLAM38.960.374 9.350.029TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR38.960.374 9.350.029DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar371.917 69.112Tesis, Makine ve Cihazlar8 371.917 69.112Kullanım Hakkı Varlıkları10 158.984 135.384Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 2.251.817Lisanslar2.251.817Ertelenmiş Vergi Varlığı20 57.575 35.134TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.840.293 239.630TOPLAM VARLIKLAR41.800.667 9.589.659KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 2.786.046 359.730İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.786.046 359.730Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar2.786.046 359.730Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları146.734 74.452İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları146.734 74.452Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 146.734 74.452Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 171.721 481.277Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.331.171 391.687Kısa Vadeli Karşılıklar14 6.505.334 139.748Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar6.303.125 85.759Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar202.209 53.989ARA TOPLAM11.941.006 1.446.894TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.941.006 1.446.894UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar39.669 79.911İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar39.669 79.911Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 39.669 79.911Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 123.253 77.799TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER162.922 157.710TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.103.928 1.604.604ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29.696.739 7.985.055Ödenmiş Sermaye16 8.500.000 6.250.000Sermaye Avansı310.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -28.847 -11.061Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-28.847 -11.061Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-28.847 -11.061Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 1.436.116 -2.561.646Net Dönem Karı veya Zararı19.789.470 3.997.762TOPLAM ÖZKAYNAKLAR29.696.739 7.985.055TOPLAM KAYNAKLAR41.800.667 9.589.659Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 46.152.962 9.856.545TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)46.152.962 9.856.545Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)46.152.962 9.856.545Genel Yönetim Giderleri18 -21.094.241 -5.094.011Pazarlama Giderleri18 -2.339.860 -1.091.775Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 2.839.884 745.683Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-316.158 -48.503ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)25.242.587 4.367.939FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)25.242.587 4.367.939Finansman Giderleri-773 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)25.241.814 4.367.939Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.452.344 -370.177Dönem Vergi (Gideri) Geliri-5.470.338 -391.687Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 17.994 21.510SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)19.789.470 3.997.762DÖNEM KARI (ZARARI)19.789.470 3.997.762Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları19.789.470 3.997.762Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-22.233 -40.841Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-22.233 -40.841Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi14 -22.233 -40.841Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar4.447 8.168Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.447 8.168DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-17.786 -32.673TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.771.684 3.965.089Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları19.771.684 3.965.089http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915012BIST