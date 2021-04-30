***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.250.000 310.000 -11.061 -2.561.646 3.997.762 7.985.055 7.985.055Transferler3.997.762 -3.997.762Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-11.061 2.070.909 2.070.909 2.070.909Sermaye Arttırımı2.250.000 310.000 2.250.000 2.250.000Dönem Sonu Bakiyeler8 8.500.000 310.000 -11.061 1.436.116 2.070.909 12.305.964 12.305.964Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.500.000 -28.847 1.436.116 19.789.470 29.696.739 29.696.739Transferler19.789.470 -19.789.470Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)8.282.653 8.282.653 8.282.653Sermaye ArttırımıSermaye AvansıDönem Sonu Bakiyeler8 8.500.000 -28.847 21.225.586 8.282.653 37.979.392 37.979.392Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI245.625 -588.111Dönem Karı (Zararı)8.282.653 2.070.909Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)8.282.653 2.070.909Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.807.223 515.657Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 326.319 93.313Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-226.201 -16.535Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -226.201 -16.535Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-6.115.200 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-6.115.200 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler27.207 5.611Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler27.207 5.611Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.180.652 433.268İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.842.725 -3.174.677Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler13.214.665 2.453.340İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.073.123 -254.268İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)14.287.788 2.707.608Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)72.415 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.890.939 -478.618İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.890.939 -478.618Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)799.108İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.037.974 -5.149.399Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-258.650 -288.994Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-13.779.324 -4.860.405Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.632.705 -588.111Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.387.080 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-31.975 -92.545Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-31.975 -92.545Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-31.975 -19.816Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -72.729FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-132.632 2.250.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 2.250.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-132.632 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)81.018 1.569.344NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)81.018 1.569.344DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ134.746 1.108.669DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ215.764 2.678.013Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 215.764 134.746Finansal Yatırımlar5 33.514.961 19.658.537Ticari Alacaklar5.243.194 18.457.859İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 4.458.546 3.385.423İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 784.648 15.072.436Peşin Ödenmiş Giderler555.101 627.516İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler555.101 627.516Diğer Dönen Varlıklar340.366 81.716İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar340.366 81.716ARA TOPLAM39.869.386 38.960.374TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR39.869.386 38.960.374DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar359.009 371.917Tesis, Makine ve Cihazlar359.009 371.917Kullanım Hakkı Varlıkları194.580 158.984Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.970.381 2.251.817Lisanslar1.970.381 2.251.817Ertelenmiş Vergi Varlığı12 42.972 57.575TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.566.942 2.840.293TOPLAM VARLIKLAR42.436.328 41.800.667KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar895.107 2.786.046İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar174.417 418.927Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar174.417 418.927İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar720.690 2.367.119Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar720.690 2.367.119Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları124.539 146.734İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları124.539 146.734Kiralama İşlemlerinden Borçlar124.539 146.734Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar970.829 171.721Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.110.140 2.331.171Kısa Vadeli Karşılıklar187.925 6.505.334Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar7 187.925 6.303.125Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7 202.209ARA TOPLAM4.288.540 11.941.006TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.288.540 11.941.006UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar45.143 39.669İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar45.143 39.669Kiralama İşlemlerinden Borçlar45.143 39.669Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar123.253 123.253TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER168.396 162.922TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.456.936 12.103.928ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar37.979.392 29.696.739Ödenmiş Sermaye8 8.500.000 8.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-28.847 -28.847Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-28.847 -28.847Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8 -28.847 -28.847Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları8 21.225.586 1.436.116Net Dönem Karı veya Zararı8.282.653 19.789.470TOPLAM ÖZKAYNAKLAR37.979.392 29.696.739TOPLAM KAYNAKLAR42.436.328 41.800.667Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15.896.238 5.017.955TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9 15.896.238 5.017.955BRÜT KAR (ZARAR)15.896.238 5.017.955Genel Yönetim Giderleri10 -5.527.195 -1.480.423Pazarlama Giderleri10 -817.562 -486.487Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 918.249 268.070Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler0 -423.251ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.469.730 2.895.864FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.469.730 2.895.864Finansman Giderleri-6.425SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.463.305 2.895.864Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.180.652 -824.955Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.166.049 -821.167Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-14.603 -3.788SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.282.653 2.070.909DÖNEM KARI (ZARARI)8.282.653 2.070.909Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.282.653 2.070.909Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.282.653 2.070.909Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.282.653 2.070.909http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933933BIST