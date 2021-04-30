***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2021 23:36
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.250.000 310.000 -11.061 -2.561.646 3.997.762 7.985.055 7.985.055
Transferler
3.997.762 -3.997.762
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.061 2.070.909 2.070.909 2.070.909
Sermaye Arttırımı
2.250.000 310.000 2.250.000 2.250.000
Dönem Sonu Bakiyeler
8 8.500.000 310.000 -11.061 1.436.116 2.070.909 12.305.964 12.305.964
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.500.000 -28.847 1.436.116 19.789.470 29.696.739 29.696.739
Transferler
19.789.470 -19.789.470
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.282.653 8.282.653 8.282.653
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Avansı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
8 8.500.000 -28.847 21.225.586 8.282.653 37.979.392 37.979.392
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
245.625 -588.111
Dönem Karı (Zararı)
8.282.653 2.070.909
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.282.653 2.070.909
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.807.223 515.657
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 326.319 93.313
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-226.201 -16.535
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -226.201 -16.535
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-6.115.200 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-6.115.200 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27.207 5.611
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27.207 5.611
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.180.652 433.268
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.842.725 -3.174.677
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.214.665 2.453.340
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.073.123 -254.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
14.287.788 2.707.608
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
72.415 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.890.939 -478.618
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.890.939 -478.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
799.108
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.037.974 -5.149.399
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-258.650 -288.994
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-13.779.324 -4.860.405
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.632.705 -588.111
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.387.080 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.975 -92.545
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.975 -92.545
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.975 -19.816
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -72.729
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-132.632 2.250.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 2.250.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-132.632 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
81.018 1.569.344
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
81.018 1.569.344
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
134.746 1.108.669
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
215.764 2.678.013
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 215.764 134.746
Finansal Yatırımlar
5 33.514.961 19.658.537
Ticari Alacaklar
5.243.194 18.457.859
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.458.546 3.385.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 784.648 15.072.436
Peşin Ödenmiş Giderler
555.101 627.516
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
555.101 627.516
Diğer Dönen Varlıklar
340.366 81.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
340.366 81.716
ARA TOPLAM
39.869.386 38.960.374
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.869.386 38.960.374
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
359.009 371.917
Tesis, Makine ve Cihazlar
359.009 371.917
Kullanım Hakkı Varlıkları
194.580 158.984
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.970.381 2.251.817
Lisanslar
1.970.381 2.251.817
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 42.972 57.575
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.566.942 2.840.293
TOPLAM VARLIKLAR
42.436.328 41.800.667
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
895.107 2.786.046
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
174.417 418.927
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
174.417 418.927
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
720.690 2.367.119
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
720.690 2.367.119
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
124.539 146.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
124.539 146.734
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
124.539 146.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
970.829 171.721
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.110.140 2.331.171
Kısa Vadeli Karşılıklar
187.925 6.505.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7 187.925 6.303.125
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 202.209
ARA TOPLAM
4.288.540 11.941.006
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.288.540 11.941.006
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
45.143 39.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
45.143 39.669
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
45.143 39.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
123.253 123.253
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
168.396 162.922
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.456.936 12.103.928
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.979.392 29.696.739
Ödenmiş Sermaye
8 8.500.000 8.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-28.847 -28.847
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.847 -28.847
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 -28.847 -28.847
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8 21.225.586 1.436.116
Net Dönem Karı veya Zararı
8.282.653 19.789.470
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.979.392 29.696.739
TOPLAM KAYNAKLAR
42.436.328 41.800.667
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15.896.238 5.017.955
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9 15.896.238 5.017.955
BRÜT KAR (ZARAR)
15.896.238 5.017.955
Genel Yönetim Giderleri
10 -5.527.195 -1.480.423
Pazarlama Giderleri
10 -817.562 -486.487
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 918.249 268.070
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 -423.251
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.469.730 2.895.864
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.469.730 2.895.864
Finansman Giderleri
-6.425
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.463.305 2.895.864
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.180.652 -824.955
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.166.049 -821.167
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-14.603 -3.788
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.282.653 2.070.909
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.282.653 2.070.909
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.282.653 2.070.909
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.282.653 2.070.909
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.282.653 2.070.909
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933933
BIST