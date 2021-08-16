***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.250.000 310.000 -11.061 2.249 -2.563.895 3.997.762 7.985.055 7.985.055Transferler3.997.762 -3.997.762Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)7.373 7.513.461 7.520.834 7.520.834Sermaye Arttırımı2.250.000 -310.000 1.940.000Dönem Sonu Bakiyeler10 8.500.000 0 -3.688 2.249 1.433.867 7.513.461 17.445.889 17.445.889Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.500.000 -28.847 204.140 1.231.976 19.789.470 29.696.739 29.696.739Transferler0 994.389 18.795.081 -19.789.470 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8.198 0 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17.093.457 17.085.259 17.085.259Sermaye ArttırımıSermaye AvansıDönem Sonu Bakiyeler8 8.500.000 -37.045 1.198.529 20.027.057 17.093.457 46.781.998 46.781.998Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI44.998 -2.348.536Dönem Karı (Zararı)17.093.457 7.513.461Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)17.093.457 7.513.461Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.067.157 2.246.210Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 890.974 173.211Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler209.398 22.170Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler209.398 58.637Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -36.467Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler264.083 -11.481Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler264.083 -11.481Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.702.702 2.062.310İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-19.645.669 -11.287.041Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-22.793.205 -9.028.856Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.125.836 -869.996İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.428.166 -824.578İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9.554.002 -45.418Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)228.442 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-6.397.664 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.568.746 -52.815İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-36.362 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.605.108 -52.815İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-377.824 -1.335.374Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-377.824 -1.335.374Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.514.945 -1.527.370Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 -2.223.385 -821.166Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-246.562 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-57.800 -527.142Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-57.800 -527.142Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -388.423Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-57.800 -138.719FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 1.940.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 2.250.000İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış0 -310.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.802 -935.678NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.802 -935.678DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 134.746 1.108.669DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 121.944 172.991Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 121.944 134.746Finansal Yatırımlar5 42.451.742 19.658.537Ticari Alacaklar10.332.023 18.457.859İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 4.813.589 3.385.423İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 5.518.434 15.072.436Peşin Ödenmiş Giderler347.056 627.516İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler347.056 627.516Diğer Dönen Varlıklar237.207 81.716İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar237.207 81.716ARA TOPLAM53.489.972 38.960.374TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR53.489.972 38.960.374DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar345.096 371.917Tesis, Makine ve Cihazlar7 345.096 371.917Kullanım Hakkı Varlıkları8 137.836 158.984Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.688.945 2.251.817Lisanslar7 1.688.945 2.251.817Ertelenmiş Vergi Varlığı14 113.695 57.575TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.285.572 2.840.293TOPLAM VARLIKLAR55.775.544 41.800.667KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4.213.506 2.786.046İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar382.566 418.927Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar382.566 418.927İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.830.940 2.367.119Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar3.830.940 2.367.119Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları98.646 146.734İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları98.646 146.734Kiralama İşlemlerinden Borçlar98.646 146.734Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar303.181 171.721Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 3.812.538 2.331.171Kısa Vadeli Karşılıklar9 344.839 6.505.334Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar344.839 6.303.125Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 0 202.209ARA TOPLAM8.772.710 11.941.006TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.772.710 11.941.006UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar34.850 39.669İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar34.850 39.669Kiralama İşlemlerinden Borçlar34.850 39.669Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar185.986 123.253TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER220.836 162.922TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.993.546 12.103.928ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar46.781.998 29.696.739Ödenmiş Sermaye10 8.500.000 8.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-37.045 -28.847Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-37.045 -28.847Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-37.045 -28.847Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.198.529 204.140Yasal Yedekler1.198.529 204.140Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 20.027.057 1.231.976Net Dönem Karı veya Zararı17.093.457 19.789.470TOPLAM ÖZKAYNAKLAR46.781.998 29.696.739TOPLAM KAYNAKLAR55.775.544 41.800.667Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 36.242.863 13.295.639 20.346.625 8.277.684TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)36.242.863 13.295.639 20.346.625 8.277.684BRÜT KAR (ZARAR)36.242.863 13.295.639 20.346.625 8.277.684Genel Yönetim Giderleri12 -14.876.283 -3.262.361 -9.349.088 -1.781.938Pazarlama Giderleri12 -1.986.891 -874.581 -1.169.329 -388.094Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 5.169.094 685.395 4.250.845 417.325Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.464.485 -267.548 -1.464.485 155.703ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.084.298 9.576.544 12.614.568 6.680.680FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)23.084.298 9.576.544 12.614.568 6.680.680Finansman Giderleri-11.038 -773 -4.613 -773SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)23.073.260 9.575.771 12.609.955 6.679.907Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.979.803 -2.062.310 -3.799.151 -1.237.355Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -6.035.923 -2.073.247 -3.869.874 -1.252.080Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 56.120 10.937 70.723 14.725SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)17.093.457 7.513.461 8.810.804 5.442.552DÖNEM KARI (ZARARI)17.093.457 7.513.461 8.810.804 5.442.552Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları17.093.457 7.513.461 8.810.804 5.442.552Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-8.198 7.373 -8.198 7.373Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.198 7.373 -8.198 7.373Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.050 -1.843 2.050 -1.843Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-10.248 9.216 -10.248 9.216Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-8.198 7.373 -8.198 7.373TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.085.259 7.520.834 8.802.606 5.449.925Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları17.085.259 7.520.834 8.802.606 5.449.925http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958471BIST