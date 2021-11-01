***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.250.000 310.000 -11.061 -2.561.646 3.997.762 7.985.055 7.985.055Transferler3.997.762 -3.997.762Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)7.373 11.515.229 11.522.602 11.522.602Sermaye Arttırımı2.250.000 -310.000 1.940.000 1.940.000Dönem Sonu Bakiyeler0 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)24.683.128 24.674.930 24.674.930Sermaye ArttırımıSermaye AvansıDönem Sonu Bakiyeler10 8.500.000 -37.045 1.198.529 20.027.057 24.683.128 54.371.669 54.371.669Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI72.639 -2.129.570Dönem Karı (Zararı)24.683.128 11.515.229Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)24.683.128 11.515.229Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.122.274 3.505.719Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.312.817 376.504Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler209.398 22.170Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler209.398 58.637Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -36.467Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler346.092 -22.079Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler346.092 -22.079Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.253.967 3.129.124İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-26.310.763 -15.077.271Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-31.333.033 -11.982.815Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler13.110.265 1.458.497İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.581.225 -1.074.537İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)14.691.490 2.533.034Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)243.259 -547.882Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.800.574 109.427İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-244.510 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.556.064 109.427Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-6.397.664 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-351.591 -4.114.498İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-351.591 -4.114.498İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler218.575 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)218.575Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.494.639 -56.323Alınan Faiz-346.092Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17.522Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 -6.093.430 -2.073.247YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-63.000 -751.399Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-63.000 -751.399Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-63.000 -579.640Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-171.759FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 1.940.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 2.250.000İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış0 -310.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.639 -940.969NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.639 -940.969DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 134.746 1.108.669DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 144.385 167.700Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 144.385 134.746Finansal Yatırımlar5 50.991.570 19.658.537Ticari Alacaklar5.347.594 18.457.859İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 4.966.648 3.385.423İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 380.946 15.072.436Peşin Ödenmiş Giderler332.237 627.516İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler332.237 627.516Diğer Dönen Varlıklar123.408 81.716İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar123.408 81.716ARA TOPLAM56.939.194 38.960.374TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR56.939.194 38.960.374DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar310.851 371.917Tesis, Makine ve Cihazlar7 310.851 371.917Kullanım Hakkı Varlıkları8 137.372 158.984Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.407.508 2.251.817Lisanslar7 1.407.508 2.251.817Ertelenmiş Vergi Varlığı14 100.764 57.575TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.956.495 2.840.293TOPLAM VARLIKLAR58.895.689 41.800.667KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar985.472 2.786.046İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar174.417 418.927Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar174.417 418.927İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar811.055 2.367.119Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar811.055 2.367.119Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları156.264 146.734İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları156.264 146.734Kiralama İşlemlerinden Borçlar156.264 146.734Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar329.547 171.721Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 2.493.758 2.331.171Kısa Vadeli Karşılıklar9 344.839 6.505.334Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar344.839 6.303.125Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 0 202.209ARA TOPLAM4.309.880 11.941.006TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.309.880 11.941.006UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar28.154 39.669İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar28.154 39.669Kiralama İşlemlerinden Borçlar28.154 39.669Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar185.986 123.253TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER214.140 162.922TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.524.020 12.103.928ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar54.371.669 29.696.739Ödenmiş Sermaye10 8.500.000 8.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-37.045 -28.847Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-37.045 -28.847Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-37.045 -28.847Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.198.529 204.140Yasal Yedekler1.198.529 204.140Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 20.027.057 1.231.976Net Dönem Karı veya Zararı24.683.128 19.789.470TOPLAM ÖZKAYNAKLAR54.371.669 29.696.739TOPLAM KAYNAKLAR58.895.689 41.800.667Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat8 51.675.642 20.852.400 15.432.779 7.556.761TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)51.675.642 20.852.400 15.432.779 7.556.761BRÜT KAR (ZARAR)51.675.642 20.852.400 15.432.779 7.556.761Genel Yönetim Giderleri9 -22.115.833 -5.713.537 -7.239.550 -2.451.176Pazarlama Giderleri9 -2.800.280 -1.431.657 -813.389 -557.076Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 7.947.077 1.214.881 2.777.983 537.537Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.476.377 -276.961 -11.892 -17.464ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)33.230.229 14.645.126 10.145.931 5.068.582FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)33.230.229 14.645.126 10.145.931 5.068.582Finansman Giderleri-3.101 -773 7.937SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)33.227.128 14.644.353 10.153.868 5.068.582Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.544.000 -3.129.124 -2.564.197 -1.066.814Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -8.587.188 -3.139.167 -2.551.265 -1.065.920Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 43.188 10.043 -12.932 -894SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)24.683.128 11.515.229 7.589.671 4.001.768DÖNEM KARI (ZARARI)24.683.128 11.515.229 7.589.671 4.001.768Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları24.683.128 11.515.229 7.589.671 4.001.768Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-8.198 7.373 -8.198 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.198 7.373 -8.198 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.050 -1.843 2.050 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-10.248 9.216 -10.248 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-8.198 7.373 -8.198 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)24.674.930 11.522.602 7.581.473 4.001.768Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları