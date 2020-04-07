***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTCB FON 01.01.2020 31.03.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti24,02 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.393,52 % 0,02Fon Yönetim Ücreti119.336,17 % 0,45Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.860,2 % 0,01Gecelik Ters Repo Komisyonu1.404,9 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu797,59 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.859,07 % 0,01TOPLAM GİDERLER130.943,57 % 0,5DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.600.111,32http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835872BIST