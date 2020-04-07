***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTCC FON 01.01.2020 31.03.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim ÜcretiAlınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri27.396,94 % 0,03Fon Yönetim Ücreti267.860,94 % 0,31Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu13,2 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu18,9 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu87,58 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu480.762,95 % 0,56Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0Türev Araçlar Komisyonu7.144,56 % 0,01Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.848,2 % 0,03TOPLAM GİDERLER810.401,37 % 0,94DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ86.067.927,86http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835873BIST