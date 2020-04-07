***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTKF FON 01.01.2020 31.03.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim ÜcretiAlınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri33.145,6 % 0,02Fon Yönetim Ücreti1.028.491,49 % 0,73Hisse Senedi Komisyonu90.940,16 % 0,06Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.502,8 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu379,6 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0Türev Araçlar Komisyonu40.163,54 % 0,03Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.181,84 % 0,01TOPLAM GİDERLER1.208.073,13 % 0,85DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ141.276.184,47http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835874BIST