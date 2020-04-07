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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2020 15:43
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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

TCD FON 01.01.2020 31.03.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİ 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri

Bağımsız Denetim Ücreti

Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
60.587,32 % 0,02
Fon Yönetim Ücreti
1.215.895,22 % 0,5
Hisse Senedi Komisyonu
346.103,65 % 0,14
Tahvil Bono Komisyonu
298,65 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.074,4 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
711,9 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
31.548,92 % 0,01
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1
Türev Araçlar Komisyonu
473.459,69 % 0,19
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
26.247,78 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
2.158.195,63 % 0,88
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
243.822.538,51



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835871


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 214,50 5.350.333 % 10,00  
IHEVA 2,42 6.976.654 % 10,00  
IDEAS 2,42 291.636 % 10,00  
METAL 0,88 62.767 % 10,00  
PGSUS 40,28 574.800.689 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3411 8,3829 % 0,95  
Frank 6,9595 7,0014 % 0,92  
Riyal 1,7958 1,8048 % -0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.649 1.650 -11,86  
Altın Gr. 359 359 -3,18  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,99 15,02 0,00  
Gümüş Gr. 3,27 3,28 0,01  
B. Petrol 32,55 32,55 -0,50  
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