***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTCD FON 01.01.2020 31.03.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim ÜcretiAlınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri60.587,32 % 0,02Fon Yönetim Ücreti1.215.895,22 % 0,5Hisse Senedi Komisyonu346.103,65 % 0,14Tahvil Bono Komisyonu298,65 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.074,4 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu711,9 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu31.548,92 % 0,01Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1Türev Araçlar Komisyonu473.459,69 % 0,19Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.247,78 % 0,01TOPLAM GİDERLER2.158.195,63 % 0,88DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ243.822.538,51http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835871BIST