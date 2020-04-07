***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTPF FON 01.01.2020 31.03.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim ÜcretiAlınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri12.245,16 % 0,02Fon Yönetim Ücreti183.809,77 % 0,31Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu587,17 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.110,5 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu722,92 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.327,16 % 0,01TOPLAM GİDERLER204.070,78 % 0,34DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ59.061.009,36http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835876BIST