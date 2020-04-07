***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTCI FON 01.01.2020 31.03.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim ÜcretiAlınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri65.990,28 % 0,02Fon Yönetim Ücreti2.159.044,71 % 0,75Hisse Senedi Komisyonu619.541,87 % 0,21Tahvil Bono Komisyonu1.009,16 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu55.984,95 % 0,02Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.795,66 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0Türev Araçlar Komisyonu293.259,46 % 0,1Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler28.415,45 % 0,01TOPLAM GİDERLER3.226.309,64 % 1,11DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ288.634.312,25http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835878BIST