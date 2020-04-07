***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--AçıklamaTCS FON 01.01.2020 31.03.2020 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim ÜcretiAlınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri6.871,02 % 0,03Fon Yönetim Ücreti136.799,51 % 0,5Hisse Senedi Komisyonu60.929,91 % 0,22Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.023,75 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu400,9 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0Türev Araçlar Komisyonu3.996,31 % 0,01Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.349,36 % 0,02TOPLAM GİDERLER214.638,86 % 0,78DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ27.332.541,21http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835880BIST